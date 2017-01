„Candidez la şefia AJF Bihor ca să câştig”

În cursa pentru funcţia de preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Bihor s-a lansat Radu Bitea. Anunţul oficial a fost făcut joi, într-o conferinţă de presă. Arbitru în activitate şi profesor de educaţie fizică şi sport, Radu Bitea are 36 de ani şi îşi propune să aducă un suflu nou la AJF.

„Dorinţa de a candida o am de un an, acum doar o oficializez. Consider că un manager trebuie să-şi facă temele din timp. Nu am intrat în această competiţie din proprie iniţiativă, ci la solicitarea unor reprezentanţi ai echipelor, tot mai mulţi în ultima perioadă. Un alt motiv este situaţia actuală a AJF Bihor. S-au făcut şi lucruri bune, dar şi mai puţin bune. În fotbalul judeţean nu e totul aşa de roz cum ni se prezintă în ceea ce priveşte disciplina sau infrastructura. Consider că actualul AJF îşi desfăşoară activitatea la calificativul suficient, la toate nivelurile. E clar că e loc de mai bine”, spune Bitea.

Miza pe proiecte

Candidatul la şefia AJF Bihor consideră că punctul forte al programului său managerial, care poate fi consultat la adresa www.radubitea.ro, este înfiinţarea Comisiei pentru accesarea de fonduri nerambursabile. „Din păcate, în ultimii 12 ani nu s-a dus o politică de accesare de fonduri la AJF. Nu s-a profitat de această oportunitate”, afirmă arbitrul, care prin proiectele implementate cu Asociaţia Cavalerii fluierului a atras fonduri nerambursabile de circa 123.000 lei în 4 ani.

Radu Bitea susţine că prin intermediul Consiliului Judeţean se pot atrage fonduri care să acopere baremurile de arbitraj şi observare de la nivel de copii şi juniori până la Liga 4, total sau într-un mare procent: „Am degreva echipele de o parte din cheltuieli. Observ că în ultimii doi ani au dispărut 14 echipe de la toate nivelurile din localităţi precum Marghita, Nucet, Avram Iancu, Hidişelu de Sus, Ţeţchea sau Lugaşu de Jos. Nu concep acest lucru. Un alt obiectiv este creşterea numărului de echipe şi implicit al jucătorilor legitimaţi. Sloganul meu este «Până acum echipele au ajutat AJF-ul, e timpul ca AJF-ul să susţină echipele din judeţ»”.

Bitea consideră că îndeplineşte toate condiţiile impuse de statutul AJF pentru a candida, iar dacă va fi ales preşedinte, va renunţa la activitatea de arbitru.

Echipa lui Bitea

Radu Bitea a anunţat că va păstra în linii mari echipa actuală de la AJF, secretarul, reprezentanţii Ligii a V-a şi al sectorului juvenil, preşedintele CJA, al comisiei medicale: „Unii au spus că vor pleca dacă nu voi câştiga. Ar fi păcat, pentru că unii dintre ei n-au avut o muncă uşoară, preluând mai multe sarcini. Îi felicit pentru ceea ce au făcut”.

La şefia AJF mai candidează actualul preşedinte Valer Vancea, un alt nume vehiculat fiind al arbitrului Iulius Timar, din Marghita.

Adunarea Generală de alegeri la AJF Bihor a fost programată în 27 februarie. „Candidez la şefia AJF Bihor ca să câştig. Victoria mea în alegeri vreau să fie în spiritul de fair play, nu pe promisiuni deşarte sau criterii politice. Vreau să câştig pe competenţele mele profesionale şi pe încrederea primită de la membrii Adunării Generale”, a conchis Bitea.