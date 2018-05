CAO a rezolvat ecuația promovării

Echipa antrenată de Florin Farcaş a dispus cu 10-1 (3-1) de AS Vadu Crişului, iar la final jucătorii, antrenori şi staff-ul administrativ au sărbătorit promovarea în Liga 4. Coroborat cu eşecul echipei Dinamo la Ţeţchea, CAO are 12 puncte avans faţă de locul 2. Neînvinşi în cele 23 de jocuri, orădenii au 22 de victorii şi o remiză, plus un golaveraj impresionant: 136-19!

Iniţiat în vara anului trecut, proiectul CAO 1910, menit să reînvie tradiţia unui club legendar care a făcut istorie în România şi Ungaria. înregistrează astfel prima performanţă.

LIGA 5 – SERIA 1 – ETAPA 23

Club Atletic Oradea – AS Vadu Crișului 10-1 (3-1). R. Varodi 14, D. Costea 29, 60, 79, 81, Haş 43, 45, L. Jurca 63, 87 penalty, S. Popa 90 / Pali 32

Voinţa Suplac – Cetatea Biharia 4-5 (2-3). Kovacs A. 22, 53, Miclean 27, Kulcsar 63 autogol / Fl. Pop 6, 38, 40, 55, Reşte 74

Inter Aştileu – LPS Bihorul Oradea 4-4 (1-3). Munteanu 42, 57, 85, 87 / Petrila 16, Tamas 31, Bocra 45, Humadi 75

Foresta Tileagd – ACS Slovan Valea Cerului 3-0 (3-0). Gyuro 26, 34, Gado 44 penalty

Viitorul Bratca – Minerul Şuncuiuş 1-2 (1-1). Garz 10 / S. Brandas 43, Tarr 70

Locadin Ţeţchea – Dinamo Oradea 1-0 (0-0). F. Gheorghe 83

Toldy Sânnicolau de Munte – ACS Progresul Sîniob 2-2 (1-1). Kondora 44, Pasztor 60 / Toth 7, 69

CLASAMENT

1. Club Atletic Oradea 23 22 1 0 136 – 19 67

2. Dinamo Oradea 23 17 4 2 110 – 38 55

3. Voinţa Suplac 23 14 3 6 77 – 49 45

4. Foresta Tileagd 23 12 3 8 80 – 40 39

5. Inter Aştileu 23 11 6 6 59 – 50 39

6. Minerul Şuncuiuş 23 12 2 9 65 – 48 38

7. Cetatea Biharia 23 11 4 8 51 – 51 37

8. Slovan Valea Cerului 23 8 4 11 39 – 52 28

9. Viitorul Bratca 23 8 3 12 41 – 55 27

10. Locadin Ţeţchea 23 8 3 12 57 – 73 27

11. AS Vadu Crișului 23 7 3 13 38 – 67 24

12. LPS Bihorul Oradea 23 6 1 16 49 – 101 19

13. Toldy Sânnicolau 23 2 4 17 34 – 119 10

14. Progresul Sîniob 23 0 5 18 21 – 95 5

Etapa viitoare (2-3 iunie): sâmbată, ora 11:00, Cetatea Biharia – CAO Oradea, Dinamo Oradea – Viitorul Bratca, AS Vadu Crisului – Toldy Sannicolau de Munte (la Şuncuiuş); duminică, ora 18.00, LPS Bihorul – Voinţa Suplac, Slovan Valea Cerului – Inter Aştileu (la Suplac), Minerul Şuncuiuş – Foresta Tileagd , Progresul Sâniob – Locadin Ţeţchea