Cap Group angajează operator CNC și reglor CNC

Reglor CNC

Cerinte: studii medii sau superioare in domeniul tehnic;cunostinte in domeniul prelucrarii prin aschiere;cunoștinte legate de procesele CNC – nivel avansat, sisteme calitate – nivel bază;software CAD/CAM și software dedicat proceselor CNC – nivel bun; citire/interpretare desen tehnic; cunostinte bune in utilizarea SDV-urilor; asigurarea functionarii optime a masinii conform specificatiilor tehnice; intretinerea masinii/utilajului pe care lucreaza.

Programator CNC

Cerinte: studii superioare tehnice; tehnologii şi procese de frezare; instrucţiuni de lucru şi utilaj; programare CNC; cunoștințe de specialitate (Catia V4,V5; urmărire flux tehnologic, desen ethnic); instrumentele calităţii (Ishikawa, SPC, 8D); capacitate de analiză şi sinteză, vedere în spaţiu; abilităţi de comunicare, coordonare şi lucru în echipă; persoană dinamică, cu iniţiativă, atitudine proactivă.

Se ofera salariu motivant, tichete de masa, transport. CV-urile de depun la adresa de e-mail office@cap-romania.fr sau la sediul firmei Str. Petre P. Carp, Nr. 15, Parc Industrial Eurobusiness, Oradea. Informatii la telefon: 0744 770 002.