„Carmina burana” deschide stagiunea Filarmonicii

Faimoasa lucrare compusă de Carl Orff, „Carmina Burana” va deschide joi, de la ora 19:00, stagiunea la Filarmonica de Stat Oradea.

Compusă între 1935 şi 1936, este probabil cea mai des interpretată lucrare vocal-simfonică a secolului 21. Libretul compoziţiei este inspirat din texte vechi medievale găsite în 1803, la biblioteca unei mănăstiri benedictine din Bavaria. Astăzi se găseşte la Biblioteca Naţională Bavareză din Munchen. Numele lucrării are rădăcini latine, „carmina” însemnând „cântece” iar „burana” fiind forma latinizată pentru Beuren, numele mănăstirii benedictine. „Carmina burana” are peste 1000 de cântece scrise, din care Carl Orff a ales 24 să le transpună pe muzică în ceea ce a numit „cantată scenică”.

Texte laice

Orff a ales textele lucrării din poemele profane culese în secolul al XIII-lea, ceea ce dă şi o notă picantă lucrării prin faptul că aceste texte laice, compuse de călugării sau golanii vremii, abordează subiecte despre natură, dragoste, beţie, într-o atmosferă specific rustică, uneori chiar vulgară, de la lirismul naiv, la ironia umorului popular. Toate acestea prind viaţă prin inventivitatea şi elanul ritmic ludic inepuizabil al muzicii lui Orff.

Lucrarea a avut premiera în 8 iunie 1937 la Frankfurt, sub titlul său complet „Carmina Burana: Cantiones Profanae Cantoribus Et Choris Cantandae Comitantibus Instrumentis Atque Imaginibus Magicis (Cântece din Beuren: Cântece seculare pentru solişti şi cor, pentru a fi cântate împreună cu instrumente şi imagini magice).

Lucrarea spectaculoasă implică un ansamblu simfonic de dimensiuni extinse, în special în ceea ce priveşte partida de percuţie, la toate acestea adăugându-se un cor mixt, un cor de copii şi trei solişti vocali.

„Construcţia şi programarea unei stagiuni, şi mai ales a concertului de deschidere, reprezintă întotdeauna o piatră de încercare pentru conducerea artistică a unei Filarmonici. Noi întotdeauna suntem foarte preocupaţi cu ce program să deschidem stagiunea. Ţinând cont de faptul că perioada de pregătire în această situaţie poate fi mai mare, ne putem aventura spre lucrări mai complexe care necesită o pregătire mai amănunţită şi mai durabilă. În acest fel, şi probabil şi în asentimentul publicului, ne-am hotărât ca această stagiune să fie deschisă cu Carmina Burana de Carl Orff, lucrare care s-a cântat ultima dată în Filarmonica noastră în urmă cu şapte ani, în 2012”, a precizat directorul artistic al Filarmonicii orădene, Vasile Foica.

Deşi în concepţia compozitorului, „Carmina burana” este asociată de joc scenic, în zilele noastre lucrarea este frecvent interpretată şi într-un cadru pur vocal-simfonic, aşa cum va fi şi în această seară de deschidere a stagiunii. Concertul îl va avea la pupitrul dirijoral pe maestrul Romeo Rîmbu şi va beneficia de aportul Corului Filarmonicii şi al Corului de copii al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, dirijorii fiind Lászlóffy Zsolt şi Nicoleta Ţâmpu. Soliştii invitaţi sunt: soprana Mariana Bulicanu din Republica Moldova – solistă a Operei Române din Craiova, tenorul Ştefan von Korch şi baritonul Adrian Mărcan, solist al Operei Brașov și al Operei Naţionale din Bucureşti.

Aparatul orchestral folosit de Carl Orff în „Carmina burana” este de dimensiuni mari, în mod special compartimentul de percuţie este mult extins, cu instrumente de percuţie foarte variate, în muzica lui Orff ritmul având un loc important.

Bariera timpului

Maestrul Romeo Rîmbu îşi aminteşte: „Apropo de teatralitatea lucrării, îmi amintesc, imediat după ani ’90, am făcut această lucrare cu Filarmonică. Încă mai cântam în teatru în vremea respectivă. Există un film cu acelaşi titlu, făcut de celebrul regizor Jean-Pierre Ponnelle, un film foarte reuşit şi foarte expresiv. Cum la vremea respectivă nu se punea problema de drepturi de autor, noi am ţinut concertul şi pe un ecran am proiectat acel film, cântând în sincron. A fost la vremea respectivă un lucru interesant, dar acum ne vom rezuma la aspectul profesional al respectării partiturii şi al oferirii unui nivel de interpretare cât mai calitativ”. Romeo Rîmbu precizează că a fost foarte inspirat Carl Orff când a făcut această culegere de melodii şi texte. „Există un fenomen interesant în istoria muzicii: lucrări care rezistă timpului, şi lucrări care nu. Acelaşi compozitor cu aceeaşi reţetă a mai compus şi alte lucrări care n-au trecut bariera timpului. Eu zic că acest lucru nu este întâmplător, pentru că nu numai timpul ci şi publicul concură la procesul de selecţie a unor lucrări. Nu toate rămân în istorie. Aceasta este una care va rămâne şi care este deosebit de inspirată, şi cu atât mai potrivită pentru programarea în deschiderea stagiunii”, apreciază mastrul dirijor.

Mariana Bulicanu nu este pentru prima dată la Oradea. Soprana a mai cântat cu Filarmonica orădeană împreună cu compozitorul Eugen Doga. „Carmina burana este foarte importantă pentru cariera mea. Mereu mă întorc la ea cu tot dragul. Am reuşit să cânt această partiţie pe scene ca şi Concertgebau din Amsterdam, sau cu Israel Ballet, şi de fiecare dată când revin la această lucrare este o experienţă cu totul nouă pentru că fiecare colectiv vine cu o personalitate care rămâne inclusă în procesul de creaţie”, mărturiseşte Mariana Bulicanu.

Lebăda la rotisor

Tenorul Ştefan von Korch s-a născut în 1989, în Oradea, şi a făcut aici Liceul de Artă, după care a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, din Cluj-Napoca. Şi-a perfecţionat studiile la Mozarteum Salzburg cu Horiana Brănişteanu şi cu Mariana Nicolescu la Brăila. Pe scena Filarmonicii din Oradea va cânta prima oară. „Partea mea de tenor sau contra-tenor este partea a 12-a din cele 24. Este cântată mai în glumă sau mai în serios, fiecare temor alege să o cânte în felul propriu pentru că de fapt partea aceea este o glumă în sine. Cânt rolul unei lebede care este întoarsă la rotisor. Este o arie foarte înaltă şi foarte dificilă, tenorul are de cântat un reacut care nu se prea cântă decât în voce de cap. Eu voi încerca să îl cânt pe voce plină, aşa cum am mai făcut până acum. Această lucrare am mai cântat-o la Bucureşti, la Sala Radio, la Cluj şi la Arad”, a explicat tenorul.

Douăzeci şi trei de fete vor urca pe scenă în această seară reprezentând Corul de copii al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, dirijat de profesoara Nicoleta Ţâmpu. „Invitaţia a venit în urma unei mai vechi colaborări dintre Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu şi Filarmonica de Stat din Oradea. În 2012 a cântat în Carmina burana corul de atunci al liceului, Fiat Lux, dirijat de Antonia Nica. Iată că astăzi suntem din nou invitaţi, o altă generaţie de copii, cu vârste de la 9 la 16 ani, la fel de entuziaşti şi de talentaţi. Noi avem deja o colaborare de trei ani de zile cu Corul Naţional de Cameră Madrigal şi cu Programul Naţional Cantus Mundi, programul prin care coruri de copii din toată ţara sunt invitate să cânte în diverse ocazii” a punctat Nicoleta Ţâmpu.

Dirijorul Lászlóffy Zsolt se bucură de colaborarea cu profesoara Nicoleta Ţâmpu, care este membru fondator al Corului Filarmonicii, la fel ca şi Antonia Nica. „Carmina burana este potrivită pentru deschiderea stagiunii. Noi am colaborat în august cu cei din Debrecen pentru un concert în aer liber, tot cu Carmina Burana. Aceste concerte de anvergură transmit bucuria muzicii în sine, o artă complexă, beneficiind şi de un text picant”, a încheiat Lászlóffy Zsolt.