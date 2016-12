Cei mai buni tenismeni ai CS Voinţa în anul 2016

Topul primilor zece clasaţi se prezintă astfel:

1. Giana Cormoş, 2. Ionuţ Urda, 3. Teodor Mihail Bulzan, 4. Vlad Marian, 5. Diana Gabriela Fabian, 6. Camelia Şchiop, 7. Celia Aida Bodea, 8. Betina Dombi, 9. Adelin Petru Ţinc, 10. Narcis Alexandru Lazău.

„De 15 ani, clubul nostru alcătuieşte clasamente la sfârşit de an competiţional, pentru a-i evidenţia pe cei care, prin efortul lor, au reuşit să urce în clasamentele naţionale, devenind astfel modele pentru mai tinerii lor colegi. În acest an ne-a fost însă dificil să alcătuim un top ten, odată cu plecarea masivă a tenismenilor noştri la nou-înfiinţata secţie de tenis a Clubului Sportiv Municipal. Cei care au făcut posibilă alcătuirea clasamentului au fost jucătorii din comunele Şuncuiuş şi Vadu Crişului, legitimaţi în acest an la Clubul Sportiv Voinţa. În urmă cu 15 ani, în primul nostru clasament, lidera a fost Ina Danciu, câştigătoare în 2001 a turneelor de la Paris, Bordeaux şi Nantes. Printre laureaţi s-a aflat… Titus Nicoară (n.r. – baschetbalistul de la CSM CSU Oradea), cu patru turnee câştigate în acel an”, a afirmat directorul CS Voinţa, Mircea Drăgoi.