Cere amenajarea unui teren de tenis în Vadu Crișului

„Către Primăria şi Consiliul Local al comunei Vadu Crişului

Domnule primar, Domnule viceprimar, Doamnelor şi domnilor consilieri,

La început doresc să vă mulțumesc că m-ați primit în comunitatea pe care o conduceți și iată că de mai bine de trei ani fac „naveta” la Şuncuiuş şi Vadu Crişului unde încerc să-i învăţ pe copii acest frumos şi spectaculos sport care este tenisul. Şi mai ales doresc să le mulţumesc copiilor alături de care, la cei 59 de ani ai mei am aflat că mai am multe de învăţat atât ca predare a tehnicii jocului cât şi din punct de vedere al factorului psihologic, al relaţiei dintre jucător şi antrenor. Acest stagiu petrecut alături de ei mi-a dat încredere şi ca urmare am reînceput să antrenez o grupă de copii şi la Oradea. Practicarea acestui sport a avut un impact pozitiv asupra copiilor din comune atât din punct de vedere al menţinerii sănătăţii acestora cât , mai ales, al modelării lor comportamentale. Copiii sunt mai responsabili, ştiu să aprecieze efortul, ştiu, de asemenea, să aplaude o minge frumoasă, au o anumită decenţă chiar în felul de a-şi manifesta bucuria pe terenul de tenis sau în afara lui sau când participă la un turneu.

Practicarea tenisului le creşte încrederea în posibilităţile lor, sportul alb îmbină rigoarea tehnică cu imaginaţia, fiind un joc al preciziei şi surprizei dar mai ales al bucuriei de a juca. Această bucurie îmbinată cu dorinţa de a-şi prelungi starea de sănătate îi atrage şi pe cei mari pe terenul de zgură roşie. În acest joc fiecare lovitură a mingii este un spectacol în sine, mai ales în cazul jucătorilor profesionişti, acesta fiind, probabil şi unul din motivele pentru care tenisul esta atât de mediatizat.

Micii tenismeni din Şuncuiuş şi Vadu Crişului au făcut posibilă desfăşurarea celor două turnee naţionale, Trofeul „Siroco” în 2016 şi 2017, au adus în cele două săli de sport jucători bine clasaţi în ţară, au impus cele două comune pe harta tenisului din România. Cu prilejul compeţiţiilor naţionale s-au adus îmbunătăţiri sălilor de sport, au fost dotate cu tribune, s-a reparat suprafaţa de joc, au fost montaţi stâlpii de tenis şi multe altele. Participanţii la turnee, antrenori, părinţi şi jucători au apreciat efortul organizatorilor de a creea condiţii foarte bune de desfăşurare a concursurilor şi au promis că vor veni oricând cu plăcere la turneele organizate în Defileul Crişului.

Cu siguranţă că eforturilor acestor copii, consecvenţei lor şi a părinţilor care i-au sprijinit în aceşti ani să poată visa că vor fi o nouă Simona Halep sau un Roger Federer se datorează şi faptul că, în primăvară, Consiliul Judeţean a alocat comunei Vadu Crişului, bani de la buget pentru amenajarea unei baze de tenis pentru ca ei să-şi poată desfăşura antrenamentele la alte standarde, comparabile cu cele oferite tenismenilor din mediul urban. Chiar dacă, dintre tenismenii legitimaţi, cei mai mari au plecat la licee din Oradea, unde vor continua practicarea tenisului, cei rămaşi aşteaptă ca autorităţile locale să le amenajeze şi lor o bază sportivă. Pentru a putea fi competitivi aceşti sportivi trebuie să crească densitatea antrenamentelor, intensitatea lor, ori acest lucru nu mai e posibil într-o sală de sport. Turneele de tenis din România se dispută pe zgură, iar în zonă nu este nici un teren pe această suprafaţă. Au venit, într-o vreme şi câţiva părinţi să înveţe tenisul. Ori dacă ei n-au un teren unde să practice acest sport în timpul liber, cu ce entuziasm se vor antrena ? Cum vor mai veni la antrenamente aceşti copii, care visează să joace în turnee, să concureze cu cei mai buni din ţară dar care n-au unde să dispute un meci de tenis?

Rândurile acestea ar putea fi adresate oricărei administraţii locale din comunele din Bihor sau din ţară. Dacă la oraşe se mai fac eforturi pentru a creea copiilor condiţii de pregătire la standarde europene, la ţară primăriile si consiliile locale ar trebui să găsească soluţii concrete pentru ca aceşti copii să se poată antrena ca şi colegii lor din mediul urban, să poată avea condiţii apropiate de pregătire.Chiar dacă sunt comunităţi mari, unele cu mii de suflete, parcă oamenii aşteaptă mereu ca să vină alţii să construiască pentru ei. Iar acum şi Uniunea Europeană încurajează realizarea de proiecte tocmai în comune şi sate. Şi iar ne aducem aminte de cuvintele marelui Brâncuşi: „Lucrările nu sunt greu de făcut. Ceea ce este greu este să ne punem în starea de a le face”.

Am vrut să scriu mai multe, dar oricâte aş scrie tot dumneavoastră veţi decide dacă veţi face ceva legat de amenajarea unei baze sportive pentru întrega comunitate pe care o reprezentaţi. Şi nu uitaţi că micii tenismeni din Vadu Crişului şi Şuncuiuş şi-au câştigat dreptul de a avea o bază de tenis prin munca şi consecvenţa lor. Dumnezeu să vă lumineze să faceţi binele!

Cu prietenie,

Mircea-Teodor Drăgoi, antrenor”