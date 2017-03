Cetatea Biharia, depunctată şi penalizată

În jocul din Liga 5, Cetatea Biharia – Biharea Vaşcău, echipa gazdă l-a utilizat pe Florin Puie, care pe foaia oficială de joc era trecut… Boros Istvan.

Oaspeţii au depus contestaţie la pauză, iar echipa gazdă nu a mai ieşit de la vestiar pentru a continua cu repriza a doua. Scorul era 1-0, iar golul a fost marcat de Puie.

Comisia de disciplină a analizat cazul şi a decis ca rezultatul meciului să fie 3-0 în favoarea echipei din Vaşcău. În plus, Cetatea Biharia a mai fost sancţionată cu scăderea a 3 puncte din clasament şi o penalitate de 400 lei.

De asemenea, Cetatea are interzis la transferuri o perioadă de transferări, plus 300 lei penalitate, iar conducătorul echipei, Orban Jakab, a fost suspendat 5 jocuri, plus o amendă de 500 lei.