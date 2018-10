Chiriile Județului, multe și mărunte!

Cea mai mare chirie este cea pentru centrul de la Cighid – 2.500 de euro, plătiți lui Tisza Gheorghe și Tisza Coloman. Avrigeanu subliniază cum PNL a venit cu propuneri concrete către conducerea CJ, pentru un nou spațiu dedicat centrului de la Cighid, pentru care Primăria Ciumeghiu a pus la dispoziție gratuit un teren.

Avrigeanu arată că pentru acest an fuseseră alocați 500.000 de lei pentru studiu, proiect și execuție, dar crede că până la urmă banii vor fi dați „fundațiilor prietene” ale șefilor CJ.

Aceasta în timp ce liberalii așteaptă de la troica Pasztor – Mang – Bodea să facă ceva cu clădirea fostei Policlinici mari de pe Republicii, lăsată în paragină.

„Pe lângă cei 2.500 mp necesari Consiliului Județean, diferența până la 4.000 mp ar fi acoperit nevoia de spațiu pentru instituțiile subordonate”, opinează liberalul, exemplificând cu chiria de 1.863 de euro pe 321,28 mp, pe care CJ o plătește pentru Instituția Arhitectului-Șef, la parking-ul supraetajat de la Tribunal, către SC Arcon Invest SRL.

„Se plătesc 3,66 lei/mp pentru biblioteci, către Primăria Oradea, și 20,74 lei/mp pe chirii, către privați. Iar Primăria Oradea nu dă ieftin, ci dă la prețul pieței!”, este o altă observație a lui Avrigeanu.

„Nu au fost în stare”

Vicele CJ Bihor, Ioan Mang (PSD), a ținut să-i răspundă cuscrului său din PNL, dând exemplul Palatului baroc, unde până de curând funcționa Muzeul Țării Crișurilor, amplasament pentru care fostele administrații PNL ale județului au plătit o chirie uriașă. Acolo, vreme de zece ani s-au plătit în total 1.098.812,48 euro, către Episcopia Romano-Catolică!

„Din iulie 2016 PNL nu mai conduce CJ Bihor, spre norocul bihorenilor. Am plătit 373.000 euro, dar din august 2018 nu mai plătim. Când PNL a venit la Putere, chiria era de 6.100 euro. Apoi, a crescut la 15.000 euro/lună. Să nu faci nimic opt ani, să plătești chirie, să acuzi conducerea CJ că plătim banii pe chirii, mi se pare ipocrizia dusă la extrem. Nu i-a oprit nimeni să nu termine clădirea, să nu termine proiectul și să mute clădirea. Nu au fost în stare, că sunt incapabili. Noi am realizat acest lucru, chiar cu președinte UDMR am realizat să nu se mai plătească la Episcopie chirie”, a reacționat Mang.