ClassFurn la Oradea Job Expo 2019

Bihorenii care se află în căutarea unui loc de muncă au şanse mari de angajare. După succesul obţinut anul trecut cu Târgul Locurilor de Muncă Inform Media, compania care editează cotidienele Jurnal Bihorean, Bihari Naplo, Bihon.ro şi Erdon.ro va organiza în această primăvară o nouă ediţie a Târgului de locuri de muncă. Astfel, vineri, 22 martie 2019, între orele 9:00-19:00, la Era Shopping Park, sub cupolă, va avea loc Târgul Locurilor de Muncă „Oradea Job Expo 2019”. Până în prezent şi-au anunţat prezenţa 17 companii şi o şcoală care oferă cursuri de formare profesională. Este vorba despre: Class Furn, FinProm, Plexus, Inteva, Plastor, Celestica, Carrefour, Olimp Impex, Nidec, Leroy Merlin, Cerved, Eberspaecher, Turism Felix, PGS Sofa, UAMT, Red Seven Microdeco Ro şi Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Oradea. Acestea oferă peste 750 de locuri de muncă atât pentru persoane cu studii medii cât şi pentru cele cu studii superioare, atât pentru persoane cu experienţă, cât şi pentru persoane dornice să înveţe de la zero o meserie. Accesul spre Era Shopping Park se realizează cu autobuzele 19 și 23, care circulă din 30 în 30 de minute.

Class Furn

SC Class Furn România SRL, înfiinţată în anul 1998, este o companie românească, cu capital olandez, producătoare de mobilier a unei game diverse de produse, şi anume: canapele, scaune, mese, mobilier living şi dormitoare. Este situată în Săbolciu, pe şoseaua E60, la 17 km de Oradea.

Class Furn participă la „Oradea Job Expo” 2019 cu o ofertă de 35 de locuri de muncă. Unul este pentru o persoană cu studii superioare – HR generalist. Pentru persoanele cu studii medii sunt disponibile următoarele posturi: operator CNC – patru, tapiţeri – şapte, cusătoare – zece – tâmplari – trei şi muncitori necalificaţi zece. Pentru unele posturi este necesară experienţa, pentru altele nu. Pe lângă salariul de încadrare, firma mai oferă tichete de masă, al 13-lea salariu, transport asigurat şi gratuit.