Club Atletic Oradea mizează pe tineri

ACS CAO 1910 Oradea se pregăteşte pentru debutul oficial în Liga a IV-a, unde a promovat după un sezon foarte bun în eşalonul cinci. Oficialii clubului orădean au organizat o conferinţă de presă la care au participat şi o parte dintre membrii cotizanţi.

„Continuăm povestea pe care am început-o în urmă cu un an la nivelul următor. Ne dorim să avem o echipă competitivă cu care să ne clasăm pe locurile 1-4 în Liga a IV-a. Suntem o echipă orădeană, iar prin venirea lui Mario Junc din Ştei, a lui Andrei Toma din Balc şi a lui Sergiu Ciocan din Avram Iancu, am lărgit aria de selecţie şi în judeţ. Continuăm colaborarea cu CSM Oradea şi mizăm pe tinerii proveniţi de la centrul de copii şi juniori, ultimul cooptat în lot fiind Patrick Gânţe, care are 14 ani, şi probabil e viitorul Keşeru”, a declarat preşedintele Florin Mal, în debutul conferinţei de presă desfăşurată la berăria Tom Beer.