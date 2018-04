Comunicat de presă

Titlul proiectului: ,,IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII PRIN RETEHNOLOGIZARE LA MOBIRAR COM SRL’’

Numele beneficiarului: MOBIRAR COM SRL

Cod SMIS: 103143

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene

Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest

Valoarea totala a proiectului: 538.650,87 LEI

Valoarea finantarii nerambursabile: 353.889.03 Lei, din care 300.805,68 LEI reprezinta contributia FEDR

Obiectivul general al proiectului: cresterea competitivitatii MOBIRAR COM SRL, pe piata furnizorilor de servicii de ascutitorie.

MOBIRAR COM SRL a finalizat, la data de 27.04.2018 implementarea proiectului ,,IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII PRIN RETEHNOLOGIZARE LA MOBIRAR COM SRL’’.

Rezultatele atinse ca urmare a implementarii proiectului constau in:

• crearea unui nou loc de munca in cadrul societatii, respectiv cresterea numarului mediu de angajati cu 33,33% fata de 31.12.2015

• largirea bazei de active a societii prin achizitionarea a 4 echipamente implicate direct in fluxul tehnologic: 1 buc masina ascutit panze placate hm, 1 buc aparat de sudat panze panglica, 1 buc masina de ascutit panze monometalice pentru debitat metal, 1 buc masina ascutit cutite plane

• retehnologizarea partiala si automatizarea unor etape esentiale ale fluxului tehnologic, cu impact asupra calitatii serviciilor oferite

• Diversificarea gamei de servicii realizate de catre societate;

Impactul investiției la nivel local si regional consta in: cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, cresterea calitatii si diversificarea serviciilor de ascutitorie oferite agentilor economici, precum si eficientizarea utilizarii resurselor la nivelul agentilor economici.

Proiectul s-a implementat în Oradea, la punctul de lucru al societatii, situat in Oradea, Sos. Borsului nr. 37L, judetul Bihor.

Advertorial!