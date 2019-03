Conferință cu Președintele Băsescu, la Oradea

Evenimentul are loc marți la orele 12:00 în Aula Magna a Universităţii. Traian Băsescu a susţinut o conferinţă similară la Universitatea de Vest din Timişoara, context în care a explicat de ce tema e una de mare actualitate. „Nimeni nu are răspuns în ceea ce privește Uniunea Europeană la întrebarea «Încotro?» Până găsim răspuns la această întrebare, vă propun să vorbim despre securitate. Fiindcă eu o tot spun de 10 ani, și cât am fost președinte am spus-o, și o să o spun până la capătul zilelor că nu există garanții de prosperitate a unui popr fără securitate. Nimeni nu poate trăi cu riscul de a fi invadat, atacat, cu riscul de a-și pierde libertatea. Iar cheia evoluției unei societăți e garantarea securității”, e punctul de plecare al conferinței fostului Președinte al României.

Conform unui comunicat al U. Oradea, temele abordate de președinte sunt : securitatea Europei şi situaţia geopolitică a României şi Uniunii Europene. „Acţiunea se înscrie în cadrul activităţilor extracurriculare,dezbaterea politică nefiind admisibilă”, a subliniat conducerea Universității Oradea. La conferinţă sunt așteptați să se înscrie profesori şi studenţi orădeni. Din perspectivă politică, programul Președintelui Traian Băsescu nu era definitivat la ora difuzării acestei știri, liderul PMP Bihor Andrei Amariței anunțând că acesta va fi comunicat după masă.