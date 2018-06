Continuam promotiile speciale la mai multe specialitati medicale

SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA continua in luna iulie 2018 setul de promotii inceput in 04.06.2018, cu reduceri si gratuitati la mai multe servicii medicale si ofera in plus reduceri si la servicii medicale de cardiologie.

Promotiile fac parte din campania „TOTUL PENTRU SANATATEA TA”, pe care o desfasuram in fiecare an, cu scopul de a creste sansele la o viata cat mai sanatoasa pentru un numar tot mai mare de oameni. Conform devizei noastre „TOTUL PENTRU SANATATEA TA” dorim sa oferim posibilitatea la cat mai multi oameni sa isi verifice starea de sanatate pentru prevenirea afectiunilor grave. Unele promotii se deruleaza pana la jumatatea lunii iulie, altele pana la sfarsitul lunii iulie 2018, la toate ambulatoriile Spitalului Clinic Pelican, dupa cum urmeaza: PROMOTIA 1: Servicii medicale de cardiologie: 150 lei, pentru depistarea: – cardiopatiei ischemice – hipertensiunii arteriale (HTA) Pacientii beneficiaza de: * Consultatie de specialitate la Cardiologie * EKG * Analize de la laborator specifice PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Cardiologie). PROMOTIA 2: Servicii medicale de cardiologie: 250 lei, pentru depistarea: – cardiopatiei ischemice – hipertensiunii arteriale (HTA) Pacientii beneficiaza de: * Consultatie de specialitate la Cardiologie * Ecocardiografie * EKG * Analize de la laborator specifice PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Cardiologie). PROMOTIA 3: Screening pentru depistarea coxartrozei (promotie valabila pentru afectiunile de sold) – GRATUIT Pacientii beneficiaza de: 1.Consultatie de specialitate (Ortopedie sau Reumatologie) 2.Investigatii medicale de specialitate (radiografie de sold, analize etc) PROMOTIA E VALABILA PANA IN 15 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Ortopedie sau Reumatologie). PROMOTIA 4: Screening pentru depistarea gonartrozei (promotie valabila pentru afectiunile de genunchi) – GRATUIT Pacientii beneficiaza de: 1.Consultatie de specialitate (Ortopedie sau Reumatologie) 2.Investigatii medicale de specialitate (radiografie la genunchi, analize etc) PROMOTIA E VALABILA PANA IN 15 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Ortopedie sau Reumatologie) PROMOTIA 5: Screening pentru depistarea afectiunilor reumatice inflamatorii: GRATUIT Pacientii beneficiaza de: 1.Consultatie de specialitate (Reumatologie) 2.Radiografie maini / sacro-iliaca 3.Analize de laborator specifice PROMOTIA E VALABILA PANA IN 15 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Ortopedie sau Reumatologie) PROMOTIA 6: Screening Tiroidian Endocrinologie (cu ecografie) – 150 lei: 1.Pacientii beneficiaza de: * Consultatie de specialitate (Endocrinologie) * Analize de laborator (hemoleucograma, glicemie, TSH, FT4, calciu ionic, ATPO) * Ecografie tiroidiana PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Endocrinologie) PROMOTIA 7: Screening Tiroidian Endocrinologie (fara ecografie): 100 lei PACIENTII BENEFICIAZA DE: * Consultatie de specialitate (Endocrinologie) * Analize de laborator (HLG, glicemie, TSH, FT4, calciu ionic, ATPO) PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Endocrinologie) PROMOTIA 8: Evaluarea starii de sanatate a pacientilor supraponderali: 150 lei PACIENTII BENEFICIAZA DE: * Consultatie de specialitate (Endocrinologie) * EKG * Ecografie tiroidiana * Ecografie abdominala * Analize de laborator specifice PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Endocrinologie) PROMOTIA 9 Screening Medicina interna – 150 lei Pacientii beneficiaza de: * Consultatie de specialitate (Medicina interna) * Ecografie generala * Analize de laborator (hemoleucograma, glicemie, colesterol total, TGO, TGP, uree serica, creatinina, acid uric, sumar urina) * EKG PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Medicina interna). PROMOTIA 10 Screening Medicina interna 100 lei PACIENTII BENEFICIAZA DE: * Consultatie de specialitate (Medicina interna) * Analize de laborator (hemoleucograma,glicemie,colesterol total, TGO, TGP, uree serica, creatinina, acid uric, sumar urina) 1.EKG PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444 si sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Medicina interna). PROMOTIA 11: Screening pentru depistarea mai multor afectiuni ginecologice – GRATUIT: * depistarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin * depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sanului * depistarea si tratarea altor afectiuni ginecologice: infectii ginecologice Pacientele beneficiaza de: * consultatii de specialitate (Obstetrica-Ginecologie) * investigatii de specialitate (Obstetrica-Ginecologie) PROMOTIA E VALABILA PANA IN 31 IULIE 2018. (Rugam pacientii sa se programeze la Call Center 0259.444444, DOAR in programul medicilor: * Crihana Danut * Dr Iuhos Valentyna * Anton Remus * Sorian Andrea * Tira Mirela * Suciu Viorel * Bodog Alin (Rugam pacientii sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre specialitatea de Obstetrica-Ginecologie). Consideram ca evaluarea starii de sanatate are o importanta determinanta in stabilirea diagnosticului bolii in stadii incipiente, dar mai ales in prevenirea anumitor boli si mentinerea unei stari optime de sanatate. De aceea, consultatiile si analizele periodice sunt in masura sa reduca imbolnavirile si mortalitatea, dar si costurile cu tratamentul. SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA ofera aceste promotii cu servicii medicale tuturor persoanelor asigurate, care se prezinta cu bilet de trimitere de la medicul de familie catre medicii nostri specialisti, implicati in campania noastra „Totul pentru sanatatea ta”. Programari la Call Center 0259/444444 Advertorial! H: 46156