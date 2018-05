Cooperare internațională pentru experți grafici

Conferinţa „Şcoli de expertiză grafică şi grafologică”, desfăşurată la Oradea şi organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Oradea, a fost un eveniment reuşit. Manifestarea științifică a atins obiectivele asumate: debutul unei noi serii de conferinţe în anul Centenarului Marii Uniri – 2018, respectiv la împlinirea a 55 de ani ai Universității din Oradea, într-un format particular. Evenimentul a adus un plus de informaţii în ce priveşte expertiza grafică şi grafologia, în special, pentru cei interesaţi de acest domeniu. Calitatea prelegerilor susţinute de invitaţi și numărul mare de persoane prezente în auditoriu au dus la creşterea vizibilităţii Facultății de Drept.

„Conferința a reprezintat un demers științific important, fiind primul de asemenea anvergură în țara noastră, după cunoştinţa noastră”, a apreciat conf. Univ. dr. Cristian Miheș, directorul Departamentului de Drept și Științe Administrative al Facultății de Drept.

În cadrul conferinței au fost făcute precizări utile în înţelegerea noţiunilor de expertiză grafică (grafoscopică) şi expertiza grafologică.

Particularități

„Prima are ca obiectiv identificarea autorului unui text scris de mână, pe când grafologia are ca şi scop determinarea unor elemente care compun tabloul psihic al persoanei care este autorul unui text scris de mână. Adică, este vorba de două specialităţi diferite, dar care au şi puncte comune – cel mai important fiind acela că obiectul evaluării îl constituie scrisul de mână. De aceea, este important a se face distincția între conținutul și rolul celor două tipuri de expertiză, mai ales în activitatea judiciară în activitatea judiciară. Dacă expertiza grafoscopică reprezintă mijloace importante de probă des utilizate în cadrul proceselor penale, dar și în cadrul proceselor civile, aria de aplicabilitate a grafologiei poate trece de aceste limite, aceasta putând fi utilizată în cadrul oricărei forme de evaluare psihologică (spre exemplu, inclusiv la angajare)”, a arătat Miheș.

Invitaţii care au ţinut prelegeri, au argumentat care sunt elementele care particularizează scrisul, astfel încât autorul textulului să poată să fie identificat, ori caracterizat.

Invitații au subliniat faptul că rolul cel mai important îl are creierul uman, ca şi coordonator al activităţii umane, scrierea de mână devenind un automatism particular al subiectului. Totodată, un rol important îl au condiţiile în care a fost scris textul (în picioare, stând la birou, sprijinit pe perete), natura suportului scrisului, starea în care se află subiectul etc.

De altfel, în cea de-a doua zi a conferinţei, invitaţii care au reprezentat şcoala italiană de grafologie au exemplificat câteva aspecte practice ale expertizei grafologice, detaliind şi explicând cele prezentate în prima zi a conferinţei.

Au mai fost discuţii interesante pe tema viitorului acestor tipuri de expertize în contextual digitalizării societăţii contemporane, invitaţii exprimându-şi opinia că acestea vor dăinui câtă vreme scrisul de mână va continua să existe ca activitate specific umană.

Printre concluziile importante desprinse la finalul conferinţei a fost necesitatea cooperării internaţionale şi a schimbului de idei între specialiştii din acest domeniu, tocmai pentru îmbunătăţirea pregătirii viitorilor experţi grafici şi grafologi şi a calităţii expertizelor.