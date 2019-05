Corcheș a boicotat referendumul, dar a votat „o Românie puternică în UE”

Vicepreședinte al Administrației Fondului de Mediu, Corcheș a votat pentru alegerile europarlamentare, însă nu și la referendum. „De la referendum nu aștept absolut nimic. Nu am votat la referendum. Acest referendum nu are nicio treabă reală cu tema Justției, pentru că dacă ne interesa tema Justiției, am fi discutat despre abuzurile care s-au săvârșit în România”, a declarat acesta, după momentul votului.

Revine tema dublului standard

Cât despre alegerile pentru Parlamentul European, Corcheș a adus în discuție tema dublului standard practicat în Europa, temă pe care a subliniat-o și președintele ALDE, într-un interviu oferit recent JURNALULUI BIHOREAN. „Am votat ca România să fie puternică în UE, pentru ca europarlamentarii români să se bată, să se lupte, ca dublul standard, care nu mai este o ficțiune, să fie eliminat din Uniunea Europeană”, a declarat Corcheș.

Nu vrea voturi influențate

După PSD, și cei din ALDE speculează faptul că adversarii lor politici din USR Plus ar organiza anumite acțiuni care să perturbe procesul electoral, la secțiile de vot din străinătate. Însă, Corcheș s-a ferit să intervină tranșant pe această temă: „Nu comentez. Sunt instituții abilitate care se ocupă de această chestiune. Dreptul la vot este un drept câștigat. Fiecare trebuie să voteze, și nu e normal ca un vot să fie influențat, indiferent de care parte”, a declarat Corcheș, care figurează pe poziția nr. 18 din lista candidaților ALDE pentru Parlamentul European, în capul căreia se regăsesc europarlamentarele Norica Nicolai și Renate Weber, precum și foștii miniștri Daniel Barbu și Ovidiu Silaghi.

Dorin Corcheș a votat în cartierul Nufărul, după ce în prealabil îl însoțise la vot pe liderul filialei județene, Ciprian Blejan, în cartierul Ioșia.