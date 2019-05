Coroana cea mare ajunge pentru al doilea an consecutiv la Oradea

Vă spuneam într-un articol anterior, că în luna martie, modelul de la Școala de prinți și prințese Gift of Beauty a reprezentat România în Bansko, Bulgaria, la concursul Little Miss and Mister Galaxy 2019, de unde s-a întors cu un titlu de Prințesă a Galaxiei.

Ei bine, nici de această dată nu a lăsat jos ștacheta, ci din contră, s-a ambiționat, a muncit și s-a pregătit cât mai serios cu putință, iar eforturile ei au fost răsplătite, Alexandra întorcându-se din Tbilisi, Georgia, cu premiul cel mare: Best Princess of the World 2019.

Același titlu a fost adus anul trecut în țară de către modelul internațional Carla Negruț.

Tinerele modele din cadrul Școlii de prinți și prințese Gift of Beauty au dezvoltat o pasiune serioasă pentru modeling și fotogenie, deoarece ne uimesc an la rând cu câte un titlu de excepție dobândit la concursuri internaționale de Miss și Mister.

Alexandra Moisa, tânăra cu o atitudine de invidiat, perseverentă și manierată are la activ un arsenal impresionant de titluri câștigate. Miss Photogenie GIFT OF BEAUTY 2016, Little Miss Galaxy Romania 2018, First Runner Up Prince and Princess Romania 2018, Kids Fashion Week World Budapesta 2018, European Kids Fashion Week Milano 2018, European Kids Fashion Week Paris 2019 sunt ctâteva din titlurile cucerite de tânătul model.

Alexandra a fost însoțită în Georgia de către mentorul ei, Denisa Hodișan -fondatorul Școlii de prinți și prințese Gift of Beauty.