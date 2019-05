Costrăș: „Am jucat cu Steaua de la egal la egal”

„Echipa a dat dovadă de multă dăruire și s-a aflat într-o formă bună în cele două meciuri. Este de apreciat ambiția și mobilizarea jucătorilor noștri. Am jucat de la egal la egal cu Steaua, am fost aproape de cel puțin un rezultat bun. Din păcate, am ratat foarte mult și acest lucru ne-a costat. Am avut mai multe situații în care puteam egala, dar nu am reușit să înscriem, iar apoi steliștii s-au dus din nou la două goluri”, ne-a declarat tehnicianul orădean. Dorin Costrăș este optimist pentru meciurile de la Oradea. „Dorim să ne menținem forma bună și în partidele de acasă. Ne vom pregăti cu seriozitate în aceste două săptămâni. Vrem să jucăm cât mai bine în bazinul propriu și să realizăm surpriza”, a conchis antrenorul CSM Digi.