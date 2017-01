CSM Oradea a detronat liderul

Orădenii au început timoraţi partida, iar Steaua s-a instalat rapid la conducerea partidei şi şi-a adjudecat primul sfert cu scorul 18-22. Oaspeţii au condus încă din primele minute şi s-au menţinut în avantaj până aproape de finalul sfertului doi, atunci când baschetbaliştii orădeni au reuşit un parţial de 9-0 şi au intrat la pauza mare în avantaj, scor 36-35.

Sfert trei de senzaţie

Dacă ultima partidă CSM-ul a pierdut-o din cauza sfertului trei dezastruos în care au marcat doar şase puncte, acum orădenii au revenit de la vestiare mult mai motivaţi şi au reuşit să marcheze 34 de puncte faţă de 13 primite. Deşi au făcut un ultim sfert foarte bun, steliştii nu au reuşit să se apropie la mai puţin de cinci puncte de CSM. Orădenii au bifat a opta victorie în Liga Naţională, scor 81-74, şi au urcat pe locul trei, la două puncte de liderul U BT Cluj Napoca. Steaua Exim Bank a căzut pe locul al doilea, cu un punct în fața CSM-ului.

Cristian Achim: “Este un succes important”

Antrenorul orădenilor a remarcat că echipa a marcat un număr foarte mare de puncte şi a apreciat evoluţia bună a lui Martin Zeno: “Victorie importantă, obținută după un meci foarte bun pentru noi. Mă bucur că echipa noastră a arătat caracter și după un meci mai puțin reușit în Ucraina ne-am mobilizat și am jucat atât de bine. Este foarte complicat să joci două meciuri pe săptămână luni întregi. Mă bucur pentru victorie, dar și pentru felul în care am arătat în acest meci.

Este un succes important și prin prisma faptului că am întâlnit un adversar de mare valoare în campionatul nostru. Este o victorie pe care am obținut-o cu o nouă risipă uriașă de efort și după un nivel de apărare extrem de bun. În special în sfertul 3 apărarea noastră a funcționat extrem de bine și ea s-a transformat în puncte ușoare pentru noi. Apreciez că echipa adversă a făcut un meci, doar că astăzi noi am fost peste noi.

Veau să remarc cele zece pase decisive ale lui Zeno. El este un jucător care poate să creeze pentru colegi și eu îmi doresc ca el să facă asta. După părerea mea abilitatea lui de a fi periculos nu doar pe finalizare, dar și prin faptul că și-a pus colegii în situații favorabile, este esențilă pentru noi”.

A revenit Franklin

William Franklin a bifat primele minute de la revenirea la CSM Oradea şi a marcat două puncte în ultimele secvenţe ale jocului.

“Vine după o perioadă lungă de inactivitate și nu e tocmai ușor să intri într-un astfel de meci după doar o săptămână de antrenamente individuale. El a lucrat cu echipa după întoarcerea ei din Ucraina, adică joi și vineri. Atât. Franklin a jucat pentru simplul fapt că Barnette și Lucic sunt accidentați. Dacă unul dintre ei era sănătos, Will nu ar fi jucat”.

Mirkovic a făcut un meci foarte bun şi a fost coşgheterul CSM-ului, cu 19 puncte marcate, iar Martin Zeno a terminat într-un double double, cu 10 puncte marcate şi 10 pase decisive.

CSM CSU Oradea va disputa următoarea partidă tot pe teren propriu, miercuri 18 ianuarie, în grupele Basketball Champions League cu finlandezii de la Kataja Basket. Meciul se va disputa de la 19:30, iar orădenii sunt obligaţi să câştige partida pentru a rămâne în cărţi pentru o calificare în fazele superioare.