Cum să slăbești sănătos cu ajutorul programului FitFoodWay!

Din nefericire, atât produsele de slăbit, cât și dietele drastice au efecte de moment, iar în timp lucrurile revin la normal. Puțini sunt oamenii care nu se îngrașă la loc sau chiar mai mult decât înainte.

Asta ca să nu mai vorbim despre faptul că aceste tehnici sunt extrem de periculoase și nu au nicio treabă cu sintagma „slăbește sănătos”.

Bineînțeles, sportul reprezintă un stâlp de rezistență în lupta cu grăsimea nedorită, însă nu toată lumea are timp să îl practice… și nici nu este suficient.

Alimentația cântărește mult în acest sens și te slăbește sănătos și frumos, contribuind la o dietă sănătoasă – pe care ar fi bine s-o faci un adevărat obicei.

Problema este că e greu să te motivezi să începi să slăbești mâncând sănătos și să mai ai și timp pentru gătit, care este efectiv un ritual. Nu-ți face griji, am alternativa perfectă pentru tine: slăbește sănătos cu programul FitFoodWay!

FITFOODWAY este o afacere locala, de familie si este condusa de Cristian Naca care este inginer in alimentatie pubica ajutat si de Crina Nicoleta Ciocan-medic specialist in nutritie. Firma are activitatea in domeniul alimentatie publice fiind deschisa in Oradea in urma cu aproape un an, aceasta se bucurandu-se de un real succes pe acesta piata deoarece a venit cu un concept nou de catering cu livrare la domiciliu a unor meniuri complete pe toata ziua in functie de nevoiile fiecaruia.

Primești pe o zi intreaga absolut tot ce trebuie să mănânci pentru a ajunge la formele dorite. Poți comanda doar o dată, ca să îți faci o idee despre cum arată meniul, sau îți poți face direct un abonament.

Alegerea e în mâinile tale, dar în cele ce urmează îți voi prezenta beneficiile acestui program inovativ. E important să ai toate datele necesare înainte de a decide ce faci, nu-i așa?

Slăbește sănătos cu programul Fit Food Way – 8 motive demne de luat în considerare

1. Caloriile sunt numărate cu strictețe

Nutriționiştii recomandă între 1200 și 1500 de calorii consumate pe zi ca să slăbești rapid. Dacă le reduci mai mult de atât, riști să cazi de pe picioare, iar asta nu este deloc o soluție. Vrei să dai jos kilograme, nicidecum să te îmbolnăvești.

Aici intră în schemă programul oferit de noi. Comandă mâncarea din programul de slăbit Fit Food Way și vei avea parte de doar 1300 de calorii zilnic.

2. Ai 3 mese + 2 gustări asigurate

Așa cum ți-am spus mai devreme, îți punem la dispoziție tot ceea ce trebuie să mănânci. Tu te vei interesa apoi numai să bei destulă apă (și ea te slăbește sănătos și repede) și să iei caserola corespunzătoare fiecărui moment al zilei.

Nu ți se pare mai colorată viața atunci când scapi de stresul a ce vei mânca mai târziu?

3. Un bucătar profesionist gătește pentru tine

Nu numai că îți dispare sarcina obositoare de a găti iar și iar, dar ai și parte de răsfăț. Nu se ocupă oricine de mâncarea ta, ci un maestru în ale bucătăriei. Meriți doar ceea ce e mai bun, iar Fit Food Way se ocupă să și primești.

4. Rețetele nu sunt alese la întâmplare

Îți dai seama că nu avem numai un bucătar iscusit în echipă. Mai regăsești acolo și un specialist în domeniul nutritiv. Altfel nu aveam cum să concepem un program care te slăbește sănătos și rapid.

Tot ceea ce găsești pe farfurie a fost pus în acel loc cu un motiv bine întemeiat și are un scop precis. Asta ca să nu mai spun că nu vei întâlni combinații fatale, precum carne prăjită in ulei, cartofi prajiti si sosuri cu maioneza.

5. Știi meniul pentru toată săptămâna

Da, surprizele sunt drăguțe, însă nu și atunci când ne referim la mâncare. Nu ne permitem riscul ca tu să ai vreo alergie la mâncare. Așadar, în josul paginii programului afli tot ce urmează să ai în meniu.

Dacă nu îți place ceva anume, sari peste ziua respectivă. E simplu! Totuşi, ține cont că nu slăbești sănătos cu unica şi inovatoarea noastră idee făcând nazuri la legume.

6. Venim cu mâncarea la tine

Indiferent dacă ești acasă sau la birou, curierul nostru prompt vine în fiecare dimineață cu mâncarea la tine. Important e doar să ne anunți cu o zi înainte de pentru a ști exact câte porții să pregătim.

Nu îți face acum gânduri negre crezând că ea va fi gătită încă de seara. E doar o chestiune de organizare, una care să ne ajute să ajungem la tine în timp util.

7. Prețul e mult sub așteptări

Când auzi că ai în pachet mic dejun, prânz, cină si doua gustari, toate copioase și hrănitoare, deja te apucă panica în legătură cu banii.

Suntem obișnuiți că se plătește scump calitatea. Plus că nu ar fi deloc ieftin nici dacă ai găti tu personal fiecare fel. Nu ai cum să cumperi ingredientele pentru o singură porție.

Toate aceste detalii dispar în cazul programului Fit Food Way. Pentru numai 45 de lei beneficiezi de minunatul nostru meniu complet. Poți avea chiar și un preț redus, în anumite condiții, ceea ce ne duce la ultimul punct al listei…

8. Ai opțiunea unui abonament care îți garantează o reducere

Ştii şi tu că pierderea kilogramelor printr-o alimentație echilibrată nu se întâmplă de pe o zi pe alta. E nevoie de timp. Așa că de ce să nu îți faci un abonament? Noi îți răsplătim fidelitatea cu reduceri substanțiale: 20% la abonamentul lunar. In felul acesta un meniu complet pe toata ziua ajunge sa coste doar 36 de lei. Nu-i asa ca e putin pentru cat de mult primesti?

Mai întâi slăbește sănătos într-o lună cu ajutorul mâncării puse la dispoziție de Fit Food Way și, dacă lucrurile merg bine, continuă în acest ritm până ce ajungi la greutatea ideală.

Ce zici, ești gata să dai o șansă programului slăbește sănătos cu Fit Food Way?

Nu mai aștepta prima zi a anului, a lunii sau a săptămânii, ci începe să slăbești chiar de mâine!

Mai multe detalii: https://fitfoodway.ro/slabeste-sanatos/ și https://www.facebook.com/fitfoodway.ro/

Advertorial! CH: 162188