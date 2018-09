Dabo Doner, cel mai premiat doner din Germania, acum şi in Oradea!

Prezentare generală

„Povestea noastră a început în 2013, când își făcea intrarea pe piața din România primul restaurant fast-food Dabo Doner. Totul a început la Sibiu, unde cu un concept distinct de clasicul fast-food, Dabo Doner a început să capete popularitate şi încrederea clienţilor săi, extinzându-şi activitatea într-un interval foarte scurt în multe oraşe importante din ţară. În tot acest timp ne-am dedicat perfecționării politicilor și procedurilor și îmbunătățirii proceselor de pregătire a produselor noastre.

Principiul care stă la baza activității Dabo Doner este prepararea produselor la fața locului (chiflă, carnea pentru kebab, salatele, sosurile).

Lupta noastra cea mai importanta a fost cu clientii care erau obisnuiti cu shaorma cu de toate.Romanii au inteles in cele din urma ca donnerul nostru este un produs de calitate si de aici a venit si succesul in continua crestere la nivel national .Dabo Donner fiind preferatul participatilor la Untold si Neversea”

De unde a pornit afacerea?

În urma unui colaborări cu Atlantik Döner din Nürenberg, döner-ul kebab care a obţinut trei ani la rând locul 1 în Germania pentru gust și calitate”, se arată în prezentare oficială.

Restaurantul Dabo Doner Oradea este situat pe strada Republicii pietonal ,langa RA Caffe, pe partea cu Farmacia 3.

Mirela B– administratorul Dabo Doner Oradea

„Totul a plecat de la o dorință să fac ceva nou pentru municipiul Oradea, ceva deosebit față de ceea ce avem acum, ca unități de alimentație publică.

Am gustat produsele Dabo Doner, am studiat piața, am purtat mai multe negocieri cu reprezentanții firmei am luat decizia să realizez investiția si sa aduc franciza in Oradea. Clienții vor putea să vadă direct ceea ce oferim și cum se prepară. Avem un total de 32 de locuri de servire pentru cei care doresc să savureze mâncarea și să stea la o discuție cu prietenii.

Servim mai multe sortimente de Kebab, salate, aperitive, toate preparate din ingrediente proaspete și pe loc, în fața clientului. Avem Doner Kebab care este specific numai unităților Doner (carne de pui sau vita, salată iceberg, sosuri, totul într-o chiflă sau lipie proaspătă, făcută pe loc).

Tot personalul nostru este instruit de specialiștii Dabo Donner România. Vom avea, de săptămâna viitoare, și posibilitatea de comenzi la domiciliu sau la locul de muncă, pentru cine dorește, printr-o celebră aplicaţie mobilă de food delivery”. Programul restaurantului este de luni și până vineri, de la ora 11.00 la 22.00, iar sâmbătă și duminică, de la ora 12.00 la 22.00.

Din luna mai a anului 2019 vom deschide încă o locaţie în cartierul Rogerius pentru a fi cât mai aproape de clienţii noştri.

Imaginea brandului Dabo Doner în Romania este maestrul culinar Horia Vîrlan, care în curând va ajunge şi în restaurantul din Oradea pt a prepara celebrul Donner cu carne de pui premiat in Germania trei ani la rând cu locul I .

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/Dabo-Doner-Oradea-189254065199026/

