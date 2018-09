De la „Gojdu”, în universitățile de elită ale Europei

Este și cazul a doi absolvenți ai Colegiului „Emanuil Gojdu”: șefa de promoție Roxana Corbu a fost admisă la Medicină, la Viena, la Medizinische Universität Wien, iar unul dintre cei mai activi liceeni, Iulian Pavăl, a început deja studiile la „Luigi Bocconi” din Milano, universitate comercială fondată în urmă cu mai bine de 100 de ani, în 1902.

Criterii de selecție

Admiterea în universitățile din Europa e complet diferită de ceea ce se cere într-o universitate din România. Dacă în România examenul de biologie este obligatoriu, iar candidații au de ales între fizică și chimie, la Medizinische Universität Wien, acolo unde concurența e de 10 candidați pe un loc, Roxana Corbu a avut de susținut probe din chimie, fizică, matematică și biologie, dar și un test de inteligență, de memorare: de exemplu, pe pagină îți apar litere amestecate, iar tu trebuie să reconstitui cuvântul.

Șefa de promoție din 2018 de la Colegiul „Emanuil Gojdu” apreciază că examenul susținut la Viena este mult mai complex, „unul care îți testează mai mult spontaneitatea, concentrarea și capacitatea de a realiza conexiuni”.

Cotată printre primele 25 cele mai bune instituții în lume în domeniile economie, econometrie, contabilitate și finanțe în ultimele QS World University Rankings, Università Bocconi își selectează studenții în sistem american, aptitudinile fiind testate pe parcursul a patru probe: literatură și interpretare de text în limba engleză, gramatica și vocabularul limbii engleze, la care se adaugă două probe de matematică, un eseu din care să reiasă motivul pentru care alegi acea facultate și un CV care să reflecte și activitățile extra-curriculare, dar și mediile din clasele a X-a și a XI-a.

Iulian Pavăl a fost un adolescent extrem de prezent și implicat în toți cei patru ani de studii de la „Gojdu”. A fost voluntar pentru Luftansa, singurul român, unul dintre cei mai tineri consultanți pe probleme de legislaţie aviatică. A fost membru în Consiliul Județean al Elevilor și a participat la Camp Kennedy, un program sponsorizat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România și coordonat de Consiliile Americane pentru Educație Internațională – România, un program dedicat liceenilor vizionari, creativi, implicați, care avea ca obiectiv dezvoltarea leadershipului civic și a cetățeniei active în rândul participanților.

Iulian și Roxana, în corpul de elită al studenților internaționali © Iulian și Roxana, în corpul de elită al studenților internaționali

De altfel, după întoarcerea din Camp Kennedy, în urmă cu un an, Iulian spunea că a fost mentorat în scopul implementării unui proiect local – The Democracy Academy – în scopul general de a-i informa pe tineri cu privire la principiile democraţiei, etica votului şi anticorupţie. După un master în finanțe sau management, Iulian Pavăl și-a creionat viitorul, intenționând să facă consultanță în Fin Tech, sau strategii retail banking, sau – de ce nu? – să administreze fonduri de investiții. Și are toate șansele să-și urmeze visul, făcând o alegere conform aspirațiilor sale.

Punct de referință științific și cultural în domeniul științelor economice, manageriale, juridice, Universitatea „Luigi Bocconi” acordă o atenție continuă vieții productive și civile, susținând inovația și dezvoltarea afacerilor cu o formare solidă intelectuală și profesională a studenților, plasând cultura și știința ca o bază fundamentală pentru reînnoirea economică și morală a Italiei.

Universitatea „Luigi Bocconi” este, de fapt, locul menit să antreneze tineri absolvenți creativi, flexibili, capabili să analizeze probleme, dotați cu o mentalitate caracterizată de dinamism și sens etic. Iulian Pavăl va putea opta în Italia și pentru cercetare, deoarece Universitatea din Milano pune la dispoziția mediului de afaceri instrumente operaționale riguroase, datorită schimbului său intens și colaborării cu instituțiile internaționale.

Roxana Corbu va studia Medicina la Viena. © Roxana Corbu va studia Medicina la Viena.

De fapt, Universitatea „Luigi Bocconi” vrea să educe cetățeni ai lumii, considerând întotdeauna constituirea unui centru cultural cu adevărat internațional drept o prioritate în misiunea sa, aceea de a dezvolta relații cu protagoniștii culturii economice mondiale.

Roxana Corbu și-a dorit de mică să devină medic, iar modelul său de dascăl e profesoara de chimie Anița Luncan. A căutat să se desăvârșească ca om citind opere cu mesaj. Unul dintre verbele ei preferate este „a te dedica”, astfel că alegerea meseriei de medic e cea mai aproape de profilul său.

„Cred că un element-cheie pentru a reuși în viață, în orice situație, este perseverența. Efortul susținut pe parcursul anilor necesită, bineînțeles, timp și neapărat dedicație, pentru că fără aceasta nu se poate păstra motivația de care avem nevoie. Sigur că este mult mai ușor de spus decât de făcut, dar în momentele dificile întotdeauna m-a ajutat să îmi reamintesc de ce am început și unde vreau să ajung. Sunt absolut convinsă că oricare dintre noi suntem capabili să reușim ce ne propunem dacă investim suficiente resurse și nu renunțăm atunci când întâmpinăm un obstacol”, consideră șefa de promoție din 2018 de la Colegiul „Emanuil Gojdu”.