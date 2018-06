De pe Insula Iubirii la Teatrul Regina Maria

George s-a făcut remarcat în concursul de talente „X Factor”, acolo unde a atras atenția juratei Delia. După o escală la „Insula Iubirii”, tânărul orădean revine în universul muzicii, poziție în care va putea fi ascultat și în cadrul „Galei frumuseții”. George se relansează în muzică alături de colegul său de scenă, sub numele Jungle Boy X CloudYou. Melodia cu care se află acum în promovare se numește „La Santa”/ Sfânta. Ritmurile sunt latino.

George are o voce care s-a făcut auzită la „X Factor”. „Muzica e una dintre pasiunile mele cele mai mari. Asta fac și asta mi-aș dori să fac tot restul vieții. Îmi mai place foarte mult să înot, să fac sport și să călătoresc”, a povestit orădeanul pentru a1.ro. George Balogh s-a remarcat apoi ca ispită în cel de-al doilea sezon al reality show-ului „Temptation Island”. Atunci misiunea sa a fost să seducă, să pună la bătaie toate trucurile pe care le știa pentru a încânta tinerele care au acceptat provocarea de a vedea cât de solidă este relația lor.

„Nebunia pe care o am este una dintre marile mele calități. Sunt o persoană care te poate scoate cu mare ușurință din monotonie. În plus, ochii mei mă ajută să mă înțeleg doar din priviri cu cineva, dacă îmi propun lucrul ăsta”, declară George, încrezător în șansa lui de a se remarca și la „Temptation Island – Insula iubirii”.

Acolo a stat doar o săptămână, dar susține că experiența a fost uimitoare. George Balogh apare în fața publicului orădean în gala din această seară, când vom avea parte ca spectatori de prestații live în stil Eurovision, de o scenă impresionantă și multă imagine! Toate acestea în cadrul unei Gale a Frumuseții intitulate sugestiv O.R.B. / Oradea Revolving The Beautiful! Partener principal al evenimentului Oradea Revolving The Beautiful este BraterLuxuryHotel București by Viorel Bratu.

În premieră în România, alături de toți ceilalți designeri importanți invitați special la această Gală, designerul italian Nicola D’Errico, Academia Secoli Milano. Invitate în cadrul Galei, Krisztina Fenesi, Miss Oradea en titre și Miss Nation Hungary 2018, dar și Anesha Joganah, Miss India Worlwilde.