Denisa Lăzău, tânăra studentă de la medicină, a murit

Denisa fusese diagnosticată cu leucemie acută – limfoblastică, în urmă cu 13 ani. Aceasta a plecat în urmă cu două luni la tratament într-o clinică din Huston, SUA, unde a fost supusă mai multor investigații. Timp de șase săptămâni, tânăra de 25 de ani, a fost spitalizată acolo unde, sâmbătă, s-a stins din viață.

Din păcate, mama Denisei nu are bani să o aducă în țară pentru a putea fi înmormântată, motiv pentru care conturile de donație rămân deschise în speranța ca cei cu inimă mare să le ajute cu bani de transport.

Tristețe fără margini

Orădenii și-au luat rămas bun de la ea postând mesaje de condoleanțe pe pagina de Facebook a tinerei:

„…frânturi de pe patul de spital…pe Denisa nu am cunoscut-o de-o viața… nici de anul trecut…sau de acum cinci ani…Dumnezeu ne-a adus-o pe Denisa in cale acum doua luni și jumătate, când a trecut oceanul cu mama ei, in speranța unui tratament împotriva cancerului, crâncena boala care a învins in final. Studenta la medicina in anul 3, Denisa spera, la rândul ei, sa devină medic hematolog, sa salveze vieți, sa ajute pe toti cei care luptau cu leucemia, ca ea…Vorbea despre lume in culori vii, iubea rosul și movul, purta șapca mov cu buburuze roșii de la mine și râdeam pictând-ne unghiile cu oja roșie pe patul de spital… s-a distrat de fiul meu care își colorase parul verde, spunând ca iubește energia noastră pozitivă. I-a plăcut telefonul meu roșu și cerceii roz pe care ii făcusem și i-am dăruit. Am mâncat mâncare chinezeasca cu ea si a spus ca am ieșit in oraș sa luam masa, am savurat cu mama ei și fiul meu un tort Tiramisu și am băut bere fără alcool… S-a bucurat de animăluțul de plus pe care i l-a dus fiul meu: mereu și-a dorit unul ca acela, cu ochii mari, ca ai ei…și-atât…pe Denisa nu am cunoscut-o de o viața… dar m-a marcat pe viața”.

„Am aflat cu o tristeţe fără margini de pierderea fiinţei dragi. De azi înainte nu-o vom mai căuta la telefon sau acasă. De azi înainte o vom căuta în inimile noastre, singurul loc de unde nu va mai pleca niciodată. Condoleanţe familiei indoliate”.

Echipa Bihon.ro transmite profunde condoleanţe familiei îndoliate şi apropiaţilor și le dorim multă putere să treacă peste această grea încercare! Dumnezeu s-o ierte!