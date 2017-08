Deranj că Primăria a virat alegoric spre PPMT

„Nu vrem să mergem pe o linie de deschidere a conflictualităţii cu Primăria Oradea. Am fost contactaţi de Primăria Oradea, dar considerăm că evenimentul Fereastră deschisă spre Europa trebuie să rămână la nivel instituţional. Acum se merge pe o linie de politizare a evenimentului. Se alocă bani publici pentru promovarea unui partid, unde nu dorim să fim parte şi nici să comentăm această opţiune a municipalităţii Oradea. Evenimentul din 20 este opţiunea Executivului, nu dorim să promovăm acel eveniment”. Afirmaţia îi aparţine lui Adrian Simon, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Consiliului Judeţean, Pasztor Sandor (UDMR). Acesta se referă la Târgul gusturilor şi produselor din Valea Ierului, eveniment organizat de Primăria Oradea şi de ONG-urile din siajul PPMT, adversarul politic al UDMR. (Valea Ierului se mută în Piaţa Unirii, cu vad… politizat)Într-o primă fază, pe afişul evenimentului a apărut sigla Municipiului Oradea alături de cea a statului maghiar şi a Partidului Popular Maghiar din Transilvania, formaţiune al cărei patron spiritual este Tokes Laszlo, duşmanul UDMR.

„Am fost contactaţi de APTOR, am discutat cu ei, considerăm că avem un aport mult mai mare faţă de partenerii pe care i-au adus ei în eveniment. Noi considerăm că suntem cel puţin egali cu Primăria în privinţa aportului”, afirmă şi Banto Norbert, directorul AMD Bihor – structura pentru turism creată la CJ Bihor. Acesta se declară deranjat de faptul că, într-o întâlnire organizată la Primărie de Mihai Jurca, directorul APTOR – ONG-ul pentru turism al Primăriei, din partea partenerului PMO – Asociaţia Szent Laszlo – a participat chiar preşedintele filialei PPMT Bihor, Csomortanyi Istvan. „Sincer, nu cred că CJ Bihor doreşte să se afişeze cu liderul PPMT, sub aceeaşi egidă. Eu am fost acolo în calitate de reprezentant al AMD şi m-am aşteptat ca din partea Asociaţiei Sf. Ladislau să vină o persoană neutră, apolitică”, transmite Banto, membru UDMR.

Scena, potenţial pericol?

Altfel, Banto a atras atenţia asupra potenţialului pericol pe care l-ar reprezenta scena ce va fi amplasată în Piaţa Unirii, luni, cu ocazia sosirii carelor alegorice. „Anul trecut a fost doar o podină, exista riscul mare de accidentare, aşa că ne-am oferit să plătim noi toate cheltuielile în plus, dar au ţinut să rămână acea podină. Din acest motiv, în momentul de faţă încă nu ştiu dacă grupurile de dans, majorete vor urca sau nu pe scenă. Dacă ei îşi asume în scris că este OK, atunci nu va fi nicio problemă. Altfel sunt riscuri privind trepidaţiile şi îndepărtatea elementelor din podină”, afirmă Banto, care a rămas organizator din partea CJ, alături de APTOR-ul Primăriei, dar strict pentru alaiul carelor alegorice ce vor străbate Oradea, luni după amiază. Banto afirmă că AMD, structura CJ Bihor a cheltuit 50.000 de lei pentru aportul său la organizarea evenimentelor, prin aducerea componenţilor în alai şi organizarea evenimentului de duminică, din Parcul Bălcescu.