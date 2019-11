Deși dezamăgiți, oamenii lui Barna din Bihor vor vota Iohannis în turul 2

În ciuda scorului dezamăgitor, filialele USR și PLUS constată că în Bihor s-a produs una dintre cele mai mici “recesiuni” ale acestei alianțe politice, comparativ cu alegerile europarlamentare. În perspectiva turului 2 prezidențial, despre Iohannis, USR PLUS afirmă că este candidatul cel mai apropiat valorilor acestei alianțe.

Redăm comunicatul transmis de cele două filiale care l-au susținut pe Dan Barna:

“Rezultatul nesatisfăcător pentru aşteptările noastre în legătură cu alegerile prezidentiale de ieri ne spune cât se poate de clar că nu am mai fost la fel de sincronizați cu bihorenii ca până la alegerile europarlamentare din vară. În perioada imediat următoare trebuie să analizăm datele şi să vedem în ce măsură putem lua măsuri care să ducă la îndeplinirea obiectivelor Alianţei USR PLUS în judeţul Bihor.

Dacă vorbim doar de voturile valabil exprimate în ţară, în mod particular pentru Oradea si judeţul Bihor, Alianţa USR PLUS a reuşit să îşi păstreze poziţia în ierarhia partidelor şi, în mare parte, electoratul câștigat la europarlamentare și face notă discordantă faţă de majoritatea filialelor judeţene ale organizaţiei. Dacă la nivel naţional, scăderea numărului de voturi pentru Alianţă este de 36% raportată la alegerile europarlamentare, scorul înregistrat de Alianţa USR PLUS în judeţul Bihor arată o scădere de doar 18% faţă de precedentele alegeri ceea ce ne situează pe o poziţie fruntaşă între filialele care au înregistrat cea mai mică scădere. Acest lucru, deşi nu poate fi văzut ca un criteriu de performanţă în această situaţie, ne dă totuşi o indicaţie relevantă asupra nivelului campaniei electorale pe care am desfăşurat-o. Le mulţumim astfel colegilor din USR Bihor şi din PLUS Bihor pentru volumul considerabil de muncă depus în această campanie electorală. Fără efortul lor, rezultatul acesta nu ar fi fost posibil.

Mulţumim celor care au ieşit la vot, dovedind astfel că înţeleg cât de important este să îți exprimi opțiunea şi să decizi în ceea ce priveşte politica şi liderii care gestionează bugetele și năzuințele noastre. Una dintre victoriile anului 2019 este trezirea electorală şi participarea activă în viața politică a multor români.”

O înfrângere dificil de digerat, în fața Dăncilei

“Mulțumim tuturor celor care ne-au susţinut şi ne-au acordat încrederea lor şi de data aceasta, cei care au ales să voteze Dan Barna şi Alianţa USR PLUS. Nu îi vom dezamăgi, vom continua să luptăm pentru obiectivele și propunerile noastre, pe care le-au îmbrăţișat şi ei.

E dificil de “digerat” o înfrângere şi e şi mai dificil să te vezi depășit de Viorica Vasilica Dăncilă. Dar nimeni nu a zis că va fi uşor să te iei la trântă cu o structură masivă cum este cea a PSD, crescută chiar pe osatura statului.

Pentru turul 2 direcţia celor care susțin USR și PLUS nu poate fi decât către urnele de vot pentru a vota candidatul care e cel mai aproape de principiile și valorile Alianței USR PLUS, Klaus Iohannis. Suntem conştienţi că există multe supărări și frustrări, dar câștigul prezenţei la urne şi al valorizării votului, pentru care am luptat atât, nu merită să se piardă şi nici să se diminueze.

Lupta continuă!”