Din scaunul cu rotile, la sute de metri altitudine

Ca simbol, zborul exprimă o dorinţă de sublimare, dar şi o căutare a unei armonii interioare.

Dacă e să ne raportăm la Icar, zborul exprimă dorinţa de confruntare cu timpul şi de a „topi” distanţele. După Eliade, zborul sugerează dorinţa omului de a rupe legăturile care îl ţin prins de pământ. Aceeaşi dorinţă a avut-o şi un bărbat din Otomani, ţintuit în scaun cu rotile de 20 de ani.

La finele săptămânii, cu prilejul Zilelor satului Sălacea, invitat pentru a face zboruri cu paramotorul a fost nimeni altul decât Adrian Buzan, omul care are două recorduri menţionate de Guiness Book pentru zboruri spre „centrul pământului”, adică la o adâncime de peste 200 de metri. Condiţiile de zbor cu paramotorul în salină, acolo unde a zburat Adrian Buzan pentru a doborî noi şi noi recorduri, fac din acest sport unul mai periculos decât Formula 1. În aer liber, paramotorul este însă cel mai sigur mijloc de zbor motorizat. „Chiar dacă motorul se opreşte, poţi să aterizezi lin cu ajutorul paraşutei”, ne-a asigurat Alexandru Dande, din Marghita, proprietarul unui paramotor şi component al echipei de „zburători” cu care Adrian Buzan a venit pentru zboruri şi demonstraţii la Zilele Sălacei. „Nefiind nevoie de un teren de decolare amenajat, poți să îți alegi pista de decolare oriunde îți convine, iar în caz de pană de motor, aterizezi pe primul loc degajat”, a spus Alexandru Dande. „Majoritatea piloților decolează cu motorul pe spate prin alergare, dar există şi varianta în care decolarea se face de pe roți sau schiuri. Varianta din urmă este ideală pentru zborurile în tandem. Chiar și persoanele cu handicap locomotor au posibilitatea să experimenteze plăcerea zborului ultraușor, în condiții de perfectă siguranță”, a spus Alexandru Dande.



Aflând la la Adrian Buzan că există posibilitatea ca cineva care e în scaun cu rotile să trăiască experienţa extraordinară a zborului, primarul de Sălacea, Horvath Bela, nu a stat pe gânduri şi a decis să-i facă o surpriză plăcută, o mare bucurie unui domn din Otomani, Mező Zsolt, tatăl a două fete şi bunicul unui nepoţel, care de mai bine de 20 de ani se află imobilizat în scaun cu rotile.

„Când am aflat că domnul Adrian Buzan a mai făcut astfel de zboruri, nu am avut nicio ezitare şi am decis că-i putem oferi domnului Mező Zsolt ceea ce pierduse de mult timp, libertatea mişcării”, a spus primarul Horvath Bela. Pilotul Adrian Buzan spune că trăieşte momente de intensă bucurie, de mare încărcătură emoţională atunci când, după ce oamenii sunt speriaţi de ceea ce urmează, urcă cu el în paramotor, zboară, iar la aterizare, când le ia casca de pe faţă, le vede feţele zâmbitoare, îi vede râzând cu gura până la urechi. „Zborul alături de domnul Mező Zsolt a fost emoţionant, a fost o reală bucurie pentru amândoi, un moment cu totul special, trăit la intensitate maximă”, a spus Adrian Buzan.