Două modele M Models România, la Academia de Poliţie

Au reuşit să-şi vadă visul împlinit. Cele două orădence vor fi din această toamnă studente la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Probabil facultatea cu cea mai mare concurenţă, deoarece locul de muncă este asigurat la absolvire.

830 de locuri au fost scoase în concurs, din care 640 sunt în regim fără taxă şi 210 în regim cu taxă. Nu mai puţin de 585 de candidaţi s-au bătut pentru 115 locuri la Facultatea de Ştiinţe Juridice – specializarea Drept. La Facultatea de Poliţie, 1.666 candidaţi s-au confruntat pe 253 locuri. La Facultatea de Jandarmi, pentru 44 locuri au fost 395 candidaţi, la Facultatea de Pompieri pe 34 de locuri au fost 277 candidaţi.

La anunţarea rezultatelor, orădencele au avut satisfacţia să fie declarate admise.

„M-am decis să particip la concursul de admitere pentru Academia de Poliţie după primul an de facultate, când am realizat că nu mă regăsesc în acel loc. Sunt o persoană care preferă stabilitatea şi am considerat că în acel moment a fost cea mai bună decizie pe care pot să o iau. Odată absolvită Academia de Poliţie, ai un loc de muncă asigurat şi posibilitatea de a evolua pe plan profesional. Deşi Poliția în general e percepută ca fiind o lume a bărbaţilor, consider că şi o femeie poate face faţă cu brio provocărilor din domeniu”, spune Amalia Herlaş, fostă Miss Oradea şi model de succes la M Models România, agenţia manageriată de Marius Molan. Am întrebat-o pe Amalia dacă frumuseţea este un atu în cariera profesională.

„Nu putem să negăm că frumuseţea este un atu în orice domeniu, aşa că de ce nu ar putea fi şi în Poliție?”, consideră studenta la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Denisa Giorgi, cea de-a doua orădeancă care a reușit să ocupe cu brio un loc mult râvnit în Academie, spune: „Academia de Poliţie a reprezentat cea mai mare dorinţă a mea, ea mi-a acaparat toată atenţia în acest timp de pregătire; din această cauză şi emoțiile au fost pe măsură. Nu e tocmai uşor să te concentrezi doar pe meditaţii și ore de sport. Am ales să concurez pe locurile Poliţiei de Frontieră. Din totalul de 64 de locuri scoase la concurs, sunt mândră că am intrat a 16-a. Concurenţa a fost mare, prima probă eliminatorie a fost sportul (care implică: aruncarea mingii medicinale, viteză şi rezistenţă), unde au căzut 52% din totalul fetelor. Emoţii am avut la fiecare probă, însă pot spune că modellingul m-a ajutat în acest sens, deoarece am învăţat chiar din primele cursuri de modelling, în cadrul Agenţiei MMR, cum să-mi stăpânesc emoţiile.

Managerul agenţiei, Marius Molan, m-a înţeles şi sprijinit în acest timp, deoarece pregătirile erau pe primul loc, iar datoriile mele de model rămâneau de multe ori neîndeplinite. Dorinţa de a avea o carieră în Poliţie a apărut încă din clasele primare, deşi atunci nu ştiam ce implică şi ce necesită această carieră. Crescând, am realizat că îndeplinesc unele criterii care sunt necesare în cariera de poliţist: dragostea pentru ţară, corectitudinea, răbdarea, ambiţia, perseverenţa, condiţia fizică, intuiţia, gândirea logică şi pozitivă. Sunt curioasă ce-mi rezervă viitorul, dar şi conştientă că nu va fi totul cum îmi imaginez. Am încredere în mine şi ştiu că o să mă descurc în orice situaţie. Le mulțumesc părinţilor, prietenilor, familiei, pentru sprijinul acordat, dar şi profesorilor mult iubiţi care m-au îndrumat”, spune Denisa Giorgi.