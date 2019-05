Episcopia, chetă pentru amenda Comisiei de cultură

Anunțul a fost făcut într-o manieră ușor ironică chiar de episcopul Bocskei Laszlo la inaugurarea Muzeului farmaciei din strada Republicii nr. 33. Acesta nu a nominalizat instituția care a emis notificarea către Episcopie, dar a spus că e gata să facă o chetă pentru a plăti amenda. Muzeul farmaciei funcționează ca o colecție privată, în următoarele două săptămâni, iar demersurile ca acesta să funcționeze ca o colecție privată au demarat deja.

„Chiar dacă ni s-a pus în vedere că am putea fi amendați, am dorit îă deschidem în acest regim cu ocazia Nopții Muzeelor pentru ca toți orădenii să se poată bucura de aceste colecții”, a spus sepiscopul Bocskei Laszlo. Episcopia Romano-Catolică Oradea, printr-un efort comun cu specialiștii în domeniu, a reușit să salveze și să restaureze una dintre capodoperele istoriei farmaceutice ale orașului Oradea, Apotheca Rodia a ordinului călugăresc al mizericordienilor, una dintre cele mai vechi și cele mai cunoscute instituții de acest gen al orașului, și a redeschis-o sub forma Muzeului farmaciei.