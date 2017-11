Eroul din „Reţeaua”: „Am fost cel mai fricos om din lume”

Vlad Voiculescu este economist, fost ministru al sănătății în Guvernul Cioloş. Este cunoscut pentru faptul că a pus la punct „rețeaua citostaticelor”, un mecanism neoficial, distribuit, dar legal, de furnizare de medicamente bolnavilor de cancer din România prin mijloace paralele cu metodele oficiale, împotmolite.

„Am fost cel mai fricos om din lume, iar până înainte de 20 de ani şi cel mai timid. Nu am avut nici o prietenă până în clasa a X-a fiindcă până atunci nu îndrăznisem să vorbesc cu nici o fată. La 18 ani am plecat la Viena, să studiez Economia. Nu cunoşteam limba germană. Ce eram eu timid la mine la Pucioasa, la Viena am fost mut 3 ani.

Muţenia asta mă făcea să-mi văd de şcoală şi să-mi doresc să vin des acasă. Odată, îmi povesteşte tata de baiatul unei colege de şcoală- îl chema tot Vlad, avea 17 ani şi fusese diagnosticat cu cancer la plămâni. M-a rugat să-i duc o biopsie la Viena. Eu, student la Economie, timid, fricos nu ştiam unde să mă îndrept.3 luni nu am făcut nimic.

Într-o zi am sunat la AEK şi am întrebat daca pot vorbi cu cineva în problema care o aveam. Mi-a răspuns şeful de secţia de la Oncologie şi m-a programat la cabinet. Mi-a spus că biopsia trebuie dusă la laborator.Într-o zi a sunat telefonul, eram la mare, acasă. Erau de la AEK. Mi-au spus că băiatul trebuie să vină repede la analize, nu avea cancer pulmonar, avea cancer testicular. Am sunat-o pe mama lui. Mi-a spus că Vlad a murit ieri.

M-am gândit: uite ce a făcut frica mea. Şi mi-am spus să fac ceva. Am sunat la o colegă de liceu care făcea practică la Oncologie şi am întrebat dacă pot să fac ceva pentru aceşti bolnavi. Mi-a spus că aş putea să fac multe, dar că e nevoie de medicamente ieftine dar care lipsesc.

M-am dus la o farmacie şi mi-au spus că nu se pot da citostatice aşa fără reţetă.. Şi în plus şi pentru România, suna dubios. M-am îmbrăcat la costum, am vorbit cea mai bună limbă germană şi am reuşit să conving şi să primesc şi un discount. Luam medicamente, le puneam la mine în rucsac şi trimiteam în ţară cu cei care veneau.

Am înţeles atunci că Statul Român nu îşi făcea treaba, chiar dacă înainte mă gândisem la toate conspiraţiile dinafară”, a povestit fostul ministru al Sănătăţii. Apoi, Vlad Voiculescu a prezentat publicului câteva secvenţe din documentarul „Reţeaua”. În care se aude vocea unui bărbat, taximetrist, Valeriu. Ministrul a mărturisit că acest om i-a atras atenţia fiindcă îşi cerea scuze de câte ori dădea într-o groapă.

Apoi, i-a câştigat încrederea ducând medicamente de la aeroport, la spital, sau la beneficiari. Încasa şi banii pe facturile la medicamente. A făcut acest lucru ani de zile, lună de lună, transportând şi încasând 5-6000 de euro lunar. Prin reţeaua lui Vlad Voiculescu, aproximativ 2000 de oameni au beneficiat de medicamente.

„Ştiţi ce era acest om înainte de a fi taximetrist: era hoţ în Germania. Spărgea magazine, îl alerga poliţia noaptea prin pădure”, a spus Vlad Voiculescu, atrăgând atenţia că niciodată nu e prea târziu să te schimbi.