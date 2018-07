Examenul maturităţii, de la suspin la extaz

La polul opus, adică procent de promovabilitate 0%, se află Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea și Liceul Tehnologic Agroindustrial Borş, unde au fost înscriși pentru examen 13 candidați, respectiv 2 candidați.

Media de promovabilitate pe județ este 63,37%, ceea ce situează Bihorul sub media națională, care este 67,7%. În opinia inspectorului general Alin Iuhas Novac, procentul de promovabilitate din acest an reflectă realitatea, tabloul acestei generații.

Șeful Învățământului bihorean spune că atenția conducerii Inspectoratului Școlar va fi îndreptată spre școlile cu promovabilitate mică. Surprize neplăcute pentru inspectorul general sunt procentele de promovabilitate din dreptul Colegiului Tehnic „Traian Vuia” din Oradea – 16,13%, respectiv „Szent Laszlo”, unde doar unul din patru elevi a reușit să obțină peste 6 la bacalaureat, adică 25,7% dintre absolvenţi.

Dacă la nivel național au fost 104 medii de 10, în Bihor s-au înregistrat 4 medii de 10: Căileanu Andrada-Cătălina, absolventă la secția Filologie (Liceul Teoretic „Constantin Șerban” Aleșd), Cătană Gabriela Roxana, care a absolvit secția Științele naturii la Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, David Răzvan, absolvent la profilul Matematică- Informatică al Colegiului Național „Emanuil Gojdu” Oradea, și Racolța-Dudaș Ioana-Diana, absolventă, de asemenea, la secția Filologie a Colegiului Tehnic „Alexandru Roman” Aleșd.

Povești de succes

Olimpic național la informatică, Răzvan David e singurul băiat care a reușit să obțină 10 pe line la Bacalaureat 2018, în Bihor. Cum se obțin astfel de performanțe?

„Se obțin prin învățat la Limba română și prin exercițiu la Matematică și Informatică. Am fost la Olimpiada națională de informatică în clasele VIII, IX, X, XI, deci nu aveam probleme cu proba la informatică. La matematică, profesorul de la clasă – domnul Sadoveanu – m-a determinat să mă ambiționez”, spune tânărul.

Răzvan David își dorește să se întoarcă în țară după ce va petrece o vreme în străinătate.

„Mă voi duce la University of Bristol, în UK, la Computer Science. Am aplicat prin UCAS, am fost admis condiționat cu media 9 la Bac și 9 la matematică”, explică Răzvan. În ceea ce privește proiecția viitorului său, fostul gojdist ne-a declarat: „Voi sta câțiva ani în Anglia, apoi vreau să revin în România”.

Subiectele examenului de maturitate i s-au părut ușoare, „mai ales la matematică și informatică”. Răzvan David consideră că pregătirea de care s-a bucurat la Colegiul Național „Emanuil Gojdu” a fost „mai mult decât suficientă” și că a luat meditații doar la insistențele părinților. În ceea ce privește pregătirea pentru Bacalaureat, Răzvan spune că s-a pregătit tot anul, „dar am tras mai tare după banchet, după 25 mai”. Chiar dacă performanțele sale școlare au fost excepționale, tânărul spune că a avut timp să-și cultive și pasiunile: fotografia, mersul cu bicicleta. „Joc și tenis, îmi place să schiez”.

Gabriela Roxana Cătană își dorește să urmeze Facultatea de Medicină și spune că performanța de a obține 10 la toate probele de Bacalaureat a venit ca urmare a faptului că „am învățat de-a lungul celor patru ani de liceu”. De ce vrea Gabriela să devină medic? „Deoarece în acest domeniu poți să ajuți mulți oameni și este un domeniu care te îndeamnă mereu să cunoști, să înveți multe lucruri noi”. În ceea ce privește pasiunile sale, Gabriela mărturisește: „Îmi place să ies cu prietenii, și mereu mi-am făcut timp pentru ieșiri și alte activități cu aceștia”.

„În primul rând, aș vrea să le mulțumesc profesorilor care m-au remarcat, m-au îndrumat, mi-au deschis noi orizonturi și m-au învățat să am încredere în mine, dar și familiei mele, pilonul care m-a susținut în fața tuturor dificultăților. Examenul de bacalaureat este examenul maturității, care îți testează atât cunoștințele, cât și limitele. Emoții, stres, presiune, adrenalină, stări întâlnite în orice sală de examen și, cu siguranță, rămase în minte pentru toată viața! Rezultatele mele la examenul de bacalaureat reprezintă suma ambiției, muncii și perseverenței mele. În toată perioada de pregătire am dat dovadă de seriozitate și conștiinciozitate. Inteligența și talentul mi-au fost remarcate atât de profesoara de Limba română, Ana-Mihaela Cadlet, cât și de profesorul de Istorie-geografie, Pașcalău Alin, dar și încurajate de doamna dirigintă Bocșa Luminița, care a privit întreg colectivul clasei ca pe propria sa familie. Mediul, profesorii și atmosfera sunt foarte importante în procesul de dezvoltare și acumulare de informații al unui elev, viitor om matur, «luptător cu viața». Faptul că sunt o perfecționistă m-a făcut să tind tot mai sus, să am propriile idealuri, să fiu o «minune» pentru părinții mei”, spune Racolța-Dudaș Ioana-Diana.

„În viitor, îmi doresc să rămân în România, să învăț la o universitate de stat în Cluj-Napoca, la Facultatea de Drept, și să urmez cariera părinților, care mi-au insuflat spiritul justițiar, m-au făcut să înclin balanța spre dreptate, să fiu un om demn și puternic!”, ne-a mărturisit Diana.

„În timpul liber obișnuiesc să mă uit la seriale, să gătesc, să ascult muzică și să-mi petrec timpul cu prietenii. Pasiunile mele sunt legate de modă, make-up, dar și de călătorii. Îmi place să descopăr fiecare colțișor al lumii, pas cu pas, să cercetez și să știu toate noutățile!”, spune absolventa.

Căileanu Andrada-Cătălina spune că nu are o rețetă a succesului, dar că a învățat patru ani în mod susținut pentru acest examen. „În ultima vreme am repetat foarte mult la Limba română. Am avut susținerea familiei și a profesorilor, ceea ce e determinant”. Andrada spune că nu se aștepta să ia 10, „dar îmi doream foarte mult, fiindcă am muncit foarte mult”. Cum reacționează un copil aflat în pragul maturității când vede că are numai note de 10 la examen? „Am plâns, mi-am sunat familia, prietenii, și apoi am mers la școală, să mă bucur împreună cu colegii”, spune Andrada-Cătălina. Ea va încerca să urmeze cursurile Facultății de Drept la UBB Cluj-Napoca.

Bacalaureatul 2018 în cifre

– 4.147 de elevi s-au înscris la Bacalaureat – 3.795 s-au prezentat, au fost absenţi 352

– 7 candidați au fost eliminaţi din examen

– 2.405 elevi au promovat

– 1.383 de candidaţi au avut medii mai mici de 5

– 191 de candidaţi au avut medii cuprinse între 5-5.99

– 544 au avut medii între 6-6.99

– 686 de elevi au avut medii între 7-7.99

– 705 candidaţi au avut medii între 8-8.99

– 466 au avut media cuprinsă între 9-9.99

-56 de absolvenți au obținut nota 10 la Limba şi literatura română

-2 absolvenți au obținut nota 10 la Limba maternă

– 113 note de 10 s-au obținut la proba obligatorie a profilului, dintre care 58 la Matematică și 55 la Istorie

-113 note de 10 s-au obținut la proba la alegere

-99,49% a fost procentul de promovabilitate la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”, 98,25% – promovabilitatea la Liceul Teologic, 90,24% dintre elevii de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” au promovat, din 287 de candidaţi.