Expoziţie – eveniment din Colecția privată Kesauri Salvador Dali, Marc Chagall și Giorgio de Chirico

91 de lucrări de grafică (litografie, serigrafie, în ediții numerotate), tapiserie și obiect (bijuterie, medalioane, medalii), în serii numerotate și autentificate, care evocă preocuparea artiștilor pentru temele biblice, interpretate în cheie, suprarealist, la începutul secolul XX.

Lucrările vor putea fi admirate începând de marţi, 23 octombrie, până în 30 ianuarie 2019. Expoziția ajunge la Oradea datorită parteneriatul încheiat între Colecția privată Kesauri și instituția muzeală.

Vernisajul Expoziției „Salvador Dalí, Marc Chagall și Giorgio de Chirico: Teme biblice. Grafică și Obiect” va avea loc marți, 23 octombrie, ora 17:00, Palatul Princiar, et. I, Cetatea Oradea, alături de Sorina Jecza, galerist și președinte al Fundației Triade din Timișoara și criticul de artă Ramona Novicov.

Cele 91 de lucrări cuprind şapte secțiuni tematice: Salvador Dalí – “Paternoster”, Salvador Dalí – MeDalíoane din seria: Twelve Tribes of Israel; Salvador Dalí – Serii de MeDalí: The Ten Commandments; Salvador Dalí – Serii de MeDalí: The Seven Days of Creation; Alte lucrări religioase de Salvador Dalí; Marc Chagall – Seria: Cele 12 triburi ale Israelului; Giorgio de Chirico – Seria: Apocalipsa lui Ioan.

O constantă între preocupările spirituale ale celor trei artiști, temele biblice și-au găsit expresia în varii forme ale creației lor, de la marile capodopere, până la exercițiile din registrul decorativ. Colecția prezentă reflectă, într-o gamă largă, manifestări ale acestui traseu creator. Lucrările expuse stau mărturie pentru fiorul spiritual ce traversează limbajul modern al artei, animându-l, din interior, cu o forță de expresie ce continuă, și azi, să vorbească privitorului.

Expoziția se poate vizita până în data de 30 ianuarie, iar costul unui bilet este de 20 lei. Expoziția este organizată de Primăria Oradea prin Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural în colaborare cu Colecția privată Kesauri.