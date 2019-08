Expoziţie „Impresii din Mongolia Interioară”

Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a pregătit, în parteneriat cu Asociația Internațională ”Euro Foto Art”, o nouă expoziție de artă fotografică. Astfel, sălile de expoziții temporare ale Colecției de Tehnică și Artă Fotografică ”Ștefan Tóth István” (Corp B, etaj I), din cadrul Muzeului, vor găzdui expoziția unui reputat artist fotograf din Târgu Secuiesc.

Fotografiile expuse au fost realizate recent de către artistul fotograf Nagy Lajos EFIAP/d3, MPSA2, cu ocazia unei deplasări efectuate în Mongolia Interioară, regiune independentă din China. Nagy Lajos se numărără printre cei 15 artiști fotografi de top ai lumii, având printre altele și cea mai mare distincție FIAP din lume.

Artistul fotograf a fost atras de fotografie de mic copil. „Primul aparat foto l-am primit în 1957, din Ungaria, un camera bachelit format 6/9-Utitars. Fotografierea a devenit la început un hobby al meu, în anul 1961, când am învăţat partea tehnică, adică modalităţi de a procesa fotografiile şi tot ce ţine de munca de laborator.

Fiind pasionat de artele vizuale, am studiat artele plastice şi arta fotografică, stilurile fotografice, compoziţie etc. Am început să particip la concursuri naţionale şi internaţionale de fotografie începând cu anii ’80, iar în prezent am peste 20.000 de acceptări şi peste 2.000 de premii la saloanele naţionale şi internaţionale de artă fotografică”, afirmă artistul fotograf. Nagy Lajos are peste 80 de expoziţii personale de artă fotografică realzate în România, Ungaria, Italia şi alte ţări din Europa.

Vernisajul expoziției va avea loc azi, 8 august, ora 17:00. Lucrările vor fi prezentate de către criticul de artă dr. Ramona Novicov, iar momentele muzicale vor fi oferite de artiștii formației „Duo Varadiensis” – Lucian Malița (vioară) și Thurzó Sándor József (violă).

Expoziția va rămâne la dispoziția publicului până în 3 septembrie, putând fi vizitată de marți până duminică, între orele 10:00 – 18:00 (luni închis).