Porumbei olimpici în Meca columbofililor

Evenimentul a fost organizat de Federaţia Naţională a Crescătorilor de Porumbei din România, Federaţie aflată sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale Principele Radu al României. Peste 400 de porumbei au putut fi admiraţi în weekend la Trade Center. Pentru două zile oraşul de pe Crişul Repede a devenit Meca columbofililor din țară şi de peste hotare. În incinta Complexului Trade Center peste trei sute de crescători din ţară care concurează sub sigla Federaţiei Naţionale a Crescătorilor de Porumbei din România şi-au prezentat porumbeii care au obţinut cele mai bune rezultate în competiţiile naţionale şi internaţionale la probele de viteză, demifond, general, fond naţional, as fond naţional, mare naţional fond, maraton, as speed, as national, atât la porumbei maturi, tineret şi pui precum şi la categoria porumbelul anului. La Oradea s-a stabilit şi lotul României care va participa la Olimpiada de la sfârşitul lunii ianuarie, care va avea loc la Bruxelles. Ca o paranteză. În anul 2005 la Olimpiada de la Budapesta din lotul ţării a facut parte şi porumbelul crescătorului orădean Ionut Sztanyik, având seria de inmatriculare RO-13-0013428, ocupând la categoria Sport G un merituos loc 9.



În cadrul expoziţiei au fost prezente şi multe firme din ţară şi din străinatate care se ocupă cu producerea şi comercializarea produselor columbofile. Dupa ce vineri seara a avut loc arbitrarea porumbeilor la categoria standard, sâmbăta la pranz, după deschiderea oficială, a avut loc un seminar Rick Cools cu titlul Vaduvia cu femelele, urmat de un seminar prezentat de cunoscuţii campioni Lothar OTHAR Lessmeister (1 Int. Barcelona 2016) & Hugo KippP (1 Int. St. Vicent 2016). Intre prezentări au avut loc licitaţia unor porumbei din crescătoria celor doi columbofili.

Gala campionilor

A avut loc sâmbăta seara în Sala de evenimente Ambasador – Oradea Shopping City , o gală a campionilor, a istoriei, a dragostei pentru porumbelul voiajor și pentru cursele cu porumbei. Andreea Marin a fost moderatoarea evenimentului . Premierea concursului Național Harkov şi Berlin ediția 2016 a avut loc în cadrul Expoziției Naționale duminică în Sala de expoziție, .Au fost premiați cu diplome şi trofee porumbeii şi crescătorii din Top 3 la nivel de concurs şi de centre de îmbarcare. La expoziţie erau expuse şi documente vechi din istoria columbofiliei române. Din acestea se putea descoperi, spre exemplu, faptul că în urmă cu 80 de ani, Maiorul Traian Nițescu împreună cu columbofilii acelor vremuri, au înțeles importanța organizării columbofililei și au pus bazele primei organizații columbofile din România: Asociația Columba – Uniunea Română pentru cultivarea porumbeilor călători.Aceasta și-a dobândit legal personalitatea juridică în anul 1939 prin Sentinţa nr. 9 din 21.03.1939 pronunțată de Tribunalul Ilfov, Secţia 1 CC, legalizată prin Decretul-Lege din 02.11.1940, reorganizată, menţinută și instituţionalizata ca atare prin prevederile decretelor si hotărârilor Consiliului de Miniştri ca Asociaţia Centrala a Crescătorilor de Porumbei din România si Uniunea Federaţiilor Columbofile din România (U.F.C.R) prin încheierea din 31.01.1991 pronunţata in Camera de Consiliu a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.În anul 1969, Asociația Centrală a Crescătorilor de Porumbei a devenit membră a Federației Columbofile Internaționale, având deci 48 de ani de activitate international. Este de apreciat efortul gazdelor, care deşi au preluat din mers organizarea acestei expoziţii la Oradea-iniţial fiind planificat la Târgu Mureş, dar Complexul President de la Tg. Mureş a fost sechestrat prin procedură judiciară- s-au achitat cu succes de această sarcină.