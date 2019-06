Facilităţile acordate constructorilor nu sunt pe placul angajatorilor din automotive

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Astfel este considerată OUG 114/2018. Potrivit acestei ordonanţe, firmele de construcții și diferite domenii asimilate sunt obligate să acorde angajaţilor un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei, pe tot parcursul anului 2019.

Pe 12 iunie 2019, Guvernul a adoptat o nouă OUG, care modifică vechea Ordonanță de Urgență 114/2018. Potrivit noului act normativ, acordarea salariului minim de 3.000 de lei se prelungeşte până în 2028.

Însă nu aici este problema. Aceasta apare când vine vorba de beneficiile angajaţilor acestor firme: de scutirea de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10%, și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.

Totodată, angajatorul va plăti o contribuție asiguratorie pentru muncă redusă cu 85% din valoarea ei. Astfel, contribuția scade de la 2,25% la 0,337% din salariul brut.

Discriminare

Firmele din alte domenii, cum ar fi cel al construcţiilor de maşini, care au angajaţi ce pot lucra şi în domeniul construcţiilor civile, cum sunt sudorii sau vopsitorii, se confruntă cu migrarea acestor meseriaşi spre sectorul construcţiilor. „Noi am avut diverse comunicări, am făcut numeroase memorii, dar răspunsul a fost tranşant, că nu intrăm în acele categorii care să fie scutite de contribuţii.

Săptămâna trecută am pierdut oameni valoroşi, exact din această cauză. Vorbesc de sudori. Concret, omul meu, pe care îl am de ani de zile şi pe care l-am ajutat să se formeze, a primit o ofertă salarială de 5.000 de lei net. Un constructor primeşte un astfel de salariu net când are un salariu brut de 6.300 de lei. Spre deosebire, pentru 5.000 de lei net, eu trebuie să-i ofer unui angajat un salariu brut de 8.500 de lei. Ori, eu nu am putut, pentru că asta ar însemna să-i dublez salariul. Acest aspect ar fi creat probleme în interiorul grupului nostru.

În sensul că ceilalţi angajaţi ar fi aflat şi ar fi fost nemulţumiţi”, ne-a declarat administratorul unei companii din domeniul construcţiilor de maşini.

Acesta consideră că măsura este discriminatorie pe piaţa forţei de muncă. În acelaşi timp, administratorul acestei companii afirmă că sunt firme, mai curajoase, cu acelaşi profil, care au mai adăugat un cod CAEN pentru a beneficia de scutiri.

Dorin Culic, vicepreşedinte al Asociaţiei Firmelor Bihorene pe domeniul service-auto, este de părere că orice scutire de impozit al unei categorii de meserii este o discriminare. „La fel putem spune şi despre IT, despre medici, ale căror salarii au crescut, sau despre alte categorii. Măsura din domeniul construcţiilor este una ţintită şi asumată de Guvern”, spune Dorin Culic.