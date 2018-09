„Făuritorii Marii Uniri”, o expoziţie inedită

Evenimentul care a avut loc ieri la Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural este singurul proiect de acest fel ce are loc în acest an în România. A debutat la Sibiu, ca mai apoi să fie organizat şi la Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud şi la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca. Această expoziţie aduce în faţa orădenilor personalităţi marcante ale luptei pentru unitate naţională, oameni politici, învăţători, preoţi, care merită omagiaţi şi cinstiţi.

După mai multe activităţi dedicate Marii Uniri, Muzeul Oraşului Oradea – Complex Cultural găzduieşte expoziţia „Făuritorii Marii Uniri”, organizată de Asociaţia Culturală „Pictor Octavian Smigelschi” din Sibiu, în colaborare cu Episcopia Greco-Catolică Oradea, Episcopia Greco-Catolică Cluj, Gherla, Biblioteca Judeţeană ASTRA, Arhivele Statului – Sibiu, Parohia Greco-Catolică Bădăcin, Muzeul Naţional Bruckenthal şi Asociaţia ASTRA. „Astăzi avem realmente un moment de excepţie, o expoziţie care ar face cinste oricărui muzeu din ţară. Găzduieşte un număr destul de mare de obiecte personale ale unor oameni care au participat direct la Marea Unire. Avem obiecte aparţinând lui Iuliu Maniu, om politic, preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc, avem însemnări aparţinând unor istorici de marcă din perioada interbelică, respectiv Silviu Dragomir, şi el secretar al Marii Uniri, om politic din păcate cu o soartă tragică, cu ani de detenţie la Sighet. Dintre piesele tari ale acestei colecţii aş aminti însemnările aparţinând lui Ioan Lupaş, un istoric de marcă al perioadei interbelice, profesor universitar de istorie modernă a românilor şi de istorie a Transilvaniei la Universitatea din Cluj. Un obiect important este şi acel album realizat de Samuil Mîrza, unicul fotograf care a participat la Alba Iulia – imaginile pe care le avem de acolo i se datorează lui în totalitate”.

Pe proiect

Curatorul expoziției este dr. Alexandru Constantin Chituță. „Este singura expoziţie itinerantă care cuprinde obiecte personale. A fost realizată în primă fază la Sibiu, după un proiect care s-a elaborat şi s-a depus la Consiliul Judeţean Sibiu, care l-a aprobat, şi anul acesta a fost deschisă şi s-a intitulat «Mari sibieni pentru Marea Unire». Am arătat rolul sibienilor în făurirea Marii Uniri, cum ar fi: Silviu Dragomir, Ioan Lupaş, Nicolae Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului, Raţiu Alexandru Vaida Voevod, dar am arătat şi locul pe care îl are oraşul Sibiu în făurirea Marii Uniri, şi apoi după Marea Unire, când Sibiul a fost locul în care Consiliul Diligent şi-a organizat activitatea. Mai apoi, dat fiind faptul că am adunat în jurul acestei expoziţii diferite instituţii, printre care Arhivele Naţionale din Sibiu, şi câteva colecţii personale destul de importante din ţara noastră, expoziţia şi-a schimbat titlul în «Făuritorii Marii Uniri», un titlu generic”.

Printre obiectele marcante din expoziţie se regăseşte, de exemplu, manuscrisul ilustrului istoric Ioan Lupaş despre Marea Adunare de la Alba Iulia, care este singurul astfel de act în care se consemnează plecarea sibienilor spre Alba Iulia, intrarea în Alba Iulia şi apoi tot ce s-a întâmplat la Alba Iulia, cuvântările şi citirea declaraţiei de Unire. De asemena, un document interesant este ziarul „Alba Iulia”, mai puţin cunoscut, care a fost tipărit în noaptea dintre 30 noiembrie şi 1 decembrie, în care cronicarul evocă primirea tuturor delegaţilor de la Sibiu, de la Caransebeş, de la Bistriţa, de la Cluj, şi ce s-a întâmplat la Alba Iulia în acele vremuri. Sunt şi fotografii originale ale delegaţiei care după momentul 1 Decembrie 1918 s-a prezentat la Bucureşti, pentru a duce actul Unirii. De asemenea, Arhivele Naţionale din Sibiu au contribuit cu o parte din documentele premergătoare Marii Uniri.

Directorul Muzeului Oraşului Oradea – Complex Cultural, Angela Lupşea, a primit din partea curatorului expoziției medalia pe care Asociaţia Culturală „Pictor Octavian Smigelschi” din Sibiu a realizat-o în anul Centenarului. Medalia „Octavian Smigelschi” a fost înmânată şi P.S. dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei, prezent la vernisaj.

Lecţie de istorie

Cataloagele expoziţiei şi alte cheltuieli au fost suportate de cel care este şi preşedinte de onoare al asociaţiei, PSS Virgil Bercea, Episcopul greco-catolic de Oradea, dar care nu a putut fi prezent la vernisaj. A citit mesajul din partea domniei sale părintele vicar general al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, Mihai Vătămănelu. În mesajul său, Preasfinţia Sa precizează că această expoziţie este o continuitate a colaborării cu Muzeul Oraşului Oradea şi cu Asociaţia Culturală „Pictor Octavian Smigelschi”, în ideea de a reînvia marile personalităţi care au înfăptuit Marea Unire, de a le aduce la cunoştinţă tinerilor, publicului larg.

În cuvântul său, directorul Angela Lupşea a precizat faptul că serbăm şi primul an al Muzeului Oraşului Oradea – Complex Cultural, care este în perioada de aviz prealabil. „Nu doar patrimoniul unei instituţii muzeale contează, ci şi expoziţiile şi implicarea în activităţile care sunt desfăşurate pe parcursul anului”, a spus Angela Lupşea, care a făcut şi un apel la profesori, acum la debut de an şcolar, să viziteze aceste expoziţii, să ţină orele de istorie la muzeul oraşului.

Expoziţia „Făuritorii Marii Uniri” va putea fi vizitată până la sfârşitul lunii octombrie.