Femeile cu mai mulţi copii, mai repede în pensie

Un proiect legislativ depus săptămâna trecută la Senat propune scăderea vârstei de pensionare a femeilor, în funcţie de numărul de copii născuţi. Potrivit proiectului, care vine să completeze Legea pensiilor nr. 63/2010, vârsta de pensionare a mamelor va scădea cu doi ani pentru fiecare copil născut şi crescut cel puţin până la vârsta de zece ani.

O astfel de prevedere a mai fost introdusă de Legea nr. 19 din 2000, dar care a fost abrogată prin măsurile de austeritate introduse în anul 2010 prin Legea nr. 263/2010.

Expunere de motive

Motivația acestui demers este legată de „faptul că tot mai multe femei care muncesc renunță sau amână aducerea unui copil pe lume pe baza unor considerente economice. Rata totală de fertilitate în România a scăzut sub pragul critic (de 2,1 sub care are loc scăderea populației), ajungând la un minim istoric de 1,428, la care vorbim de un declin demografic în care populația se reduce cu cinci români în fiecare oră”.

Documentul face referire la declinul democrafic, pentru prima dată numărul născuților fiind mai mic de 200.000 anual.

„În ultimii 20 de ani s-a înregistrat un dezastru demografic în ceea ce privește evoluția natalității atât la nivel de țară, cât și în zonele care asigurau tradițional un spor natural pozitiv. La nivel național, scăderea natalității la 195.000 de copii reprezintă un minim istoric al României moderne și va fi urmată de mari probleme sociale. Dacă se menține același ritm, în 15-20 de ani va fi pusă în dificultate atât piața muncii, ce va rămâne fără salariați, cât și bugetele de sănătate și de pensii, care vor avea nevoie de sprijn tot mai mare de la bugetul de stat”, se mai arată în proiect.

Documentul precizează la cauze și speranța de viață sub medie a femeilor din România, față de media europeană, impactul schimbărilor urmând să fie în special creșterea natalității în familiile în care femeile muncesc.

Proiectul a fost semnat de grupurile PSD și ALDE, alături de alţi 51 de parlamentari.