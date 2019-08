Festival cu 15.000 de sarmale. Vine și „eroul de la Sevilla”

Legendarul portar al Stelei, Helmut Duckadam, director de imagine la FCSB e o prezență constantă la Festivalul Sarmalelor de la Salonta, cea mai importantă manifestare a comunității românești. De această dată, Duckadam își va lansa la Salonta o colecţie proprie de echipament complet pentru portari.

Un tricou cu semnăturile foştilor coechipierilor ai fostului portar al Steleii va fi scos la licitație, la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Sarmalelor. 11.000 de sarmale sunt făcute de voluntarele din cartierul din jurul Parcului Maria, cartier format de comunitatea de coloniști stabiliți în oraș după Unirea din 1918.

De-altfel, organizatorul și inițiatorul Festivalului Sarmalelor, liderul PNL Salonta Ioan Sala a impregnat o tentă națională evenimentului, la rândul său fiind exponentul primilor colinizatori români așezați în jurul Parcului Maria.

În sprijinul unui adolescent grav bolnav

Dincolo de scopul de a-i ajuta pe oameni să socializeze, festivalul de la Salonta are, ca în fiecare an, un scop caritabil. Vor fi strânși bani pentru un tânăr de 17 ani din Mădăras, Andrei, elev la Colegiul Naţional Teodor Neş din Salonta, care are nevoie de susținere pentru a se trata de cancer.

Patru orfani din Ciumeghiu, copii cu vârste între 7-13 ani, a căror mamă a murit în urma unui accident rutier, vor fi, deasemenea, susținuți. Remus Petrache şi Lucian Drinc, absolvenți de frunte ai colegiului salontan vor fi și ei sprijiniți finaciar. Ioan Sala speră că va obține sume care să vină în ajutorul copiilor din vânzarea, la tombolă, a unui televizor, a unor piese de mobilier, a unui cazan de baie, dar și a unor electrocasnice. 2500 de bilete vor fi scoase la vânzare la tombolă.. Piesa vedetă va fi tricoul oferit de Helmut Duckadam.

„Toate aceste lucruri minunate se vor pretrece sub ochii dumneavoastră, doar pe 1 septembrie, doar la Festival, doar la Salonta, doar în complexul muzeal «Vatra satului românesc» sub privirile celor peste 2000 de participanți și a celor 40 de voluntari inimosi îmbrăcați în galben», a precizat Ioan sala, organizatorul Festivalului Sarmalelor.