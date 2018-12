Fetița accidentată grav lângă Parcul Salca a intrat în moarte cerebrală. Mama a decis să-i doneze organele

O oradeanca, divortata, care a crescut singura trei fetite de 8, 9 si 17 ani, a decis sa transforme tragedia traita oferind viata altor copii.

Fetita a traversat strada joia trecuta prin loc nemarcat si a fost pur si simplu spulberata de o masina. Accidentul a avut loc langa Parcul Salca din cartierul Nufărul.

© FOTO: Info Trafic Jud. Bihor

Internata in stare grava, medicii au incercat in zadar sa o salveze. Micuta a intrat in moarte cerebrala. Mama ei, desi total devastata de vestea ca isi va pierde fiica, a decis ca macar alti copii, cu sanse la viata, sa poata fi salvati.

Dr. Carmen Pantis a informat ca o echipa de chirurgi din Viena au venit la Oradea pentru prelevarea plamanilor, iar o alta echipa de chirurgi de la Targu Mures au sosit pentru a preleva, tot in vederea transplantului, inima micutei.

Aceasta este a 12-a interventie chirurgicala de prelevare de organe realizat anul acesta la Oradea. Trebuie mentionat si faptul ca prelevarile de plamani si inima sunt mai rare in Romania, fiind foarte stricte conditiile de prelevare pentru ca aceste organe sa poata ramane in parametri functionali pana la interventia de transplant.