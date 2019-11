Finala Bar Contest Oradea 2019: Dragoș Buciu și Vlad Toma merg la Amsterdam

Dacă prima ediție a presupus un concurs de mixologie destinat barmanilor locali, cea de a doua ediție s-a adresat tuturor barmanilor din comunitate și a avut o structură modificată. Competiția a aliniat la start 27 de barmani de top din toată țara. În cadrul competiției de bartending s-au desfășurat două concursuri diferite, ”Mixology Round” și ”Flair Competition”.



În semifinala concursului de mixologie a fost pusă la încercare originalitatea concurenților, aceștia având la dispoziție 5 minute pentru prepararea unei băuturi inovative, care mai apoi a fost gustată și punctată de juriu. În etapa finală s-au calificat doar 6 barmani, aici punându-se accent pe viteza și tehnica de lucru la prepararea a 5 băuturi în doar 6 minute.

Concursul de flair a reprezentat partea spectaculoasă a proiectului, unde, în prima fază, concurenții au impresionat prin mișcări unice în timpul preparării unor băuturi.

La finalul celor două zile de concurs, în urma jurizării, s-au desemnat câștigătorii ”Bar Contest Oradea 2019” la ambele categorii. Primul loc al concursului de mixologie a fost ocupat de orădeanul Dragoș Buciu, de la Cheers Bar, iar trofeele locurilor doi și trei au fost înmânate concurentelor Roxana Andreea Marin, respectiv Coroiu Georgiana.

„Organizarea și concurenții m-au uimit. M-am pregătit destul de bine pentru competiție, dar m-am simțit copleșit când am văzut cu cine voi concura, ce băuturi au pregătit aceștia, dar și amploarea evenimentului. Voi fi veșnic recunoscător organizatorilor pentru oportunitatea acordată, dar și pentru că m-au împins de la spate încât să îmi dea curaj să concurez”, a relatat Dragoș Buciu.

Cel mai talentat la concursul de flair s-a dovedit a fi bucureșteanul Toma Vlad, iar pe locurile doi și trei au urcat Mocanu Cătălin și Malnasi Luciano.

Juriul competiției a fost format din Krzysztof Rathnau, brand ambassador Lucas Bols; Costin Bucur, co-owner Cabinet 3 Timișoara; Lucian Turcu, co-owner Cabinet 3 Timișoara; Sergiu Biriș, manager Samsara Foodhouse Cluj-Napoca; Ciocotoiu Mihai, manager Intense Club Oradea.

”Bar Contest Oradea” a fost organizată de Tabu Social Events, iar vocea evenimentul a fost Ionuț Ivanov de la Exquisite Bar Solutions, București.

„Ne bucurăm că am reușit să adunăm barmani talentați din toate colțurile țării, în același timp am reușit să le oferim orădenilor un adevărat spectacol de bar, și nu în ultimul rând, pentru că am pus Oradea pe harta bartendingului. Așteptările pe anii următori sunt și mai mari, ne dorim să creștem acest proiect la un nivel cât mai mare.” a declarat Laurențiu Sasu, din partea organizatorilor de la Tabu Social Events.