Fost model, investiţie în prima fabrică din România care va produce brânză vegană

Investiţia e consistentă, perspectivele sunt favorabile. De brânza vegană s-au interesat deja mai multe restaurante, iar visul tinerilor investitori este să producă brânză pentru România, Moldova şi Ungaria.

Marisha a studiat Artele şi la Liceul din Oradea, după ce în urmă cu mai bine de 15 ani a venit în oraşul de pe Criş din Ucraina, alături de mama sa, basarabeancă, profesoară de limba rusă.

Acum, doi oameni pasionaţi şi creativi, Marisha Zaporozan şi soţul său, i-au propus să aducă, în premieră pe piaţa românească, gustul adevărat de brânză într-o formă vegană, care să aducă un plus de viaţă celor care îşi bucură papilele gustative. La început au pregătit brânza doar pentru ei, după ce au descoperit la Barcelona că există brânză şi fără lapte.

„Am început să călătorim în lume căutând gusturi. Am plecat în India, în Spania, Germania, să vedem ce mănâncă alţi raw vegani”.

Brânza făcută de Marisha şi Ştefan are la bază nuci de caju şi migdale activate, culturi vegane şi condimente atent selectate.

După îndelungi testări ale propriilor reţete, au apărut sortimente precum brânza cremoasă, brânza maturată, cea cu gust afumat sau cu ierburi aromate, cu cărbune negru, cu ceapă sau chilli. Iar pentru gurmanzii care doresc sa-şi surprindă simţurile cu produse premium, există variantele vegane de Camembert şi Blue Cheese. Au pregatit acasă 12 sortimente de brânză, de la varianta clasică la brânza condimentată sau chiar neagră. Brânza galbenă o obţin cu ajutorul turmenicului. „Timpul de maturare a brânzei diferă de la un sortiment la altul”, spune Marisha.

Marisha Zaporojan s-a născut la Chişinău, dar s-a mutat în România când avea nouă ani. A locuit la Bucureşti, a făcut liceul la Oradea, iar la Timişoara a urmat cursurile Facultăţii de Arte Plastice, secţia Design. A rămas în Timişoara, unde s-a manifestat ca artist, dar şi ca animator socio-educativ.

Prin 2014, Marisha a început să studieze stilul de alimentaţie raw vegane. „Am pornit pe drumul alimentaţiei crude din dorinţa de a-mi curăţa organismul şi a-mi asigura o calitate de viaţă superioară. Călătoria de 365 de zile în lumea alimentelor raw este un experiment în care mi-am propus să învăţ cum se poate adapta organismul la un astfel de stil de viaţă şi să-mi demonstrez, atât mie, cât şi celor din jur, că este posibil”, poveşteşte Marisha pe blogul său 365shadesofraw.wordpress.com, un blog care s-a născut la îndemnul persoanelor care i-au urmărit stilul de viaţă odată cu provocarea pe care a ales-o. Acolo, fostul model vorbeşte depre schimbările pe care corpul său le-a suportat de-a lungul anului în care a optat pentru acest stil de alimentaţie. „Pe zi ce trece simt cum atât corpul, cât şi mintea se însănătoşesc. Descoperirile mă surprind mereu în mod plăcut, astfel încât mă trezesc cu bucurie în fiecare dimineaţă, întrebându-mă: «Oare ce mi-a pregătit această zi minunată?»”. Artista a făcut observaţii referitoare la buget, dar şi la faptul că vizitele la doctor sunt amintiri din trecut.

Poveste de dragoste raw

„Din fericire, schimbările prin care trece corpul meu par să îmi menţină portofelul plin, ba chiar să îl îngroaşe. Spre exemplu, pielea mea se bucură de strălucirea sa naturală şi nu mai are nevoie de produse sau tratamente cosmetice costisitoare. La colecţia de machiaj nu mai adaug prea multe articole, căci tenul se curăţă, se luminează, până şi culoarea ochilor devine mai intensă. Alimentaţia curată scapă corpul de mirosurile neplăcute, astfel încât deodorantul nu mai este un must-have. Până şi hainele se cer spălate mai rar. Părul nu-l vopsesc, pentru că nu încărunţeşte. Prefer să mă bucur de vitalitatea dobândită în mod natural, care devine din ce în ce mai evidentă”, sunt concluziile la care a ajuns Marisha.

Stilul de alimentaţie raw vegan a fost adoptat şi de soţul Marishei, Ştefan Foldi.

Cei doi s-au cunoscut ca urmare a preocupărilor pentru o alimentaţie sănătoasă. „Ne-am cunoscut nu după multă vreme de la începerea celor 365 de zile raw vegane ale mele, în împrejurări profesionale, din sfera alimentaţiei sănătoase. În scurt timp, am înţeles că acela avea să fie începutul unei relaţii armonioase dintre doi oameni care s-au întâlnit exact la momentul potrivit.

«Unde te vezi peste cinci ani?», l-am întrebat într-o zi. «Păi, în primul rând, cred ca voi fi raw vegan…». Nu ştiu cum a continuat răspunsul, căci am oprit o clipă timpul pentru a savura cuvintele care-mi mângâiau urechea… Idealul masculin a apărut în viaţa mea doar după ce am devenit autosuficientă, în deplină armonie cu mine însămi şi cu lumea din jur. Da, avem aceleaşi pasiuni, avem aceleaşi nevoi, aceleaşi valori şi, da, este vegan. Care erau şansele să găsesc un bărbat care să aibă toate calităţile pe care mi le-am dorit, şi să aibă şi acelaşi stil alimentar? Nu este de mirare că am ajuns să ne înţelegem doar din priviri încă din primele săptămâni. Este inutil să vă spun că lunga mea listă cu bărbatul perfect este o descriere fidelă a minunatului om de lângă mine. Acum sunt convinsă că am alături persoana ideală. Când se întâmplă să-ţi găseşti sufletul pereche, îl recunoşti pur şi simplu, ştii că este el, fără doar şi poate. Ştii de la început. Din prima clipă în care ochii s-au atins”, mărturiseşte Marisha. Deoarece sunt puţini români care pot vorbi despre un stil de viaţă raw vegane, cei doi tineri au început să călătorească în lume căutând gusturi. „Am plecat în India, în Spania, Germania, să vedem ce mănâncă alţi raw vegani”, a povestit Marisha. Cei apropiaţi au apreciat apoi brânza pe care Marisha şi Ştefan au făcut-o iniţial pentru propria folosinţă. Veganii aflaţi în grupuri cu cei doi s-au arătat interesaţi de ce făceau Marisha şi soţul ei. Apoi a încolţit ideea de a produce şi pe scară largă, fiindcă cererile de brânză au început să curgă, să-i copleşească. „Făceam totul în bucătărie. Aşa că am zis să ducem totul la scară industrială. Piaţă există, lumea tot cere”, spune Marisha. Tânăra şi soţul ei au găsit o hală unde se află în plin proces de amenjare a fabricii de brânză vegană, unde vor să producă şi ciocolată vegană.