Fost model, lansează primul dicționar al emoțiilor pentru copii

Petra Boantă este una dintre cele mai frumoase orădence. Fost model la M Models România, ocupantă a locului II la Miss Crișana 2011, Petra Boantă și-a urmat cu pași siguri, fermi drumul spre o carieră de succes. Blogger de parenting, librar, Petra Boantă e acum marketing manager la Jucării vorbărețe, o firmă producătoare de cărți și jocuri educative. Petra a început să lucreze în lumea jucăriilor din poziția de copzwriter , iar apoi a făcut mari progrese în preajma logopedului Laura Hărdălău. Petra spune că ceea ce a ajutat-o să evolueze a fost faptul că la locul de muncă a fost înconjurată de idei noi, de materiale deosebite și de emoții de tot soiul.

Pas cu pas, Petra a devenit creator de jucării și jocuri educative.

Vineri, tânăra vă propune să-l cunoașteți pe Emoționel, în cadrul unei lansări care va avea loc la orele 18 la magazinul Jucării Vorbărețe pes tr. Erofte Grigore nr. 1 B, în spate la Otelul Nord. Emoționel este un tânăr băiat pornit în căutarea emoțiilor, pe care le întâlnește zi de zi la membrii familiei sale. Emoționel este și copilul tău! El își dorește să identifice aceste emoții cu ușurință, să le recunoască în sine și în cei din jurul său, să le înțeleagă și să știe cum să și le exteriorizeze.

„ L-am creat pe Emoționel pentru că mi s-a oferit cadrul optim pentru așa ceva! În familie, părinții mei îmi transmit zi de zi Bucurie, Încredere, Putere etc. Iar la birou, situația e la fel de frumoasă, căci Laura Hărdălău a avut grijă să mă îndrume pe o astfel de cale: m-a înconjurat zi de zi de idei noi, de planuri, de proiecte…mi-a fost imposibil să nu creez și eu! Emoționel s-a născut din dorința de a le oferi copiilor și implicit părinților de pretutindeni un mic suport în recunoașterea, înțelegerea și exteriorizarea a 30 de emoții, de la A la Z.

Și, desigur, l-am creat pentru a fi primul dicționar al emoțiilor pentru copii, sub formă de cartonașe educative. Logoped Laura Hărdălău mi-a dat ideea aceasta: «Dacă ai face totul sub formă de cartonașe? Le-ar fi tuturor mult mai ușor să le folosească! Am zis: super!» Zi de zi ne întâlnim cu o multitudine de emoții, trebuie să recunoaștem acest lucru! Chiar și acum, când suntem atât de aproape de marele evenint, Nașterea Domnului, simțim…bucurie! (Dar ce înseamnă bucuria și cum se manifestă ea?).

Emoționel își dorește pur și simplu să-i ajute pe copii și pe părinți să le fie mai ușor atunci când resimt emoții puternice. Să știe cum să gestioneze situația, să găsească explicații și soluții”, spune Petra Boantă.

Cum se întâmplă aceasta? „Pentru acest lucru, Emoționel oferă și o serie de exerciții practice. Unele îți cer să recunoști emoția transmisă de personajul din imagine, altele îți cer să povestești tu o întâmplare în care ai resimțit o anumită emoție. Mai sunt și câteva care îl invită pe copil sa deseneze pur și simplu ceea ce îi vine în minte atunci când se gândește la Furie, de exemplu. Nu sunt grele. Trebuie doar să iei creionul în mână și să te lași pradă emoțiilor.Emoționel le răspunde în special mămicilor, dar și celor care lucrează cu copiii, la întrebări precum: Ce pot să fac atunci când copilul meu e furios? Dar agresiv, speriat E ca un fel de…rețetă pentru emoții! Dar e de fapt un dicționar, un abecedar al emoțiilor”, explică autoarea.