Foşti jucători de Liga 1 au jucat la turneul final

I-am putut vedea la lucru pe portarul Florin Matache (36 de ani, ex Dinamo Bucureşti) – „eroul lui Dinamo” de la Liberec, şi jucătorii de câmp Marius Pena (atacant, 34 de ani, ex-Oţelul Galaţi, FC Baku sau Concordia Chiajna), Stelian Stancu (fundaş dreapta, 37 de ani, ex-Sportul Studenţesc, Steaua, FC Timişoara), Sorin Frunză (mijlocaş ofensiv, 41 de ani, ex-Dacia Unirea Brăila, Unirea Urziceni, Rapid sau Oţelul Galaţi), Marius Mitu (mijlocaş ofensiv, 42 de ani, ex-Steaua Bucureşti, RSC Anderlecht sau Metalurg Doneţk), Romulus Miclea (mijlocaş, 39 de ani, ex-ASA Târgu Mureş, Poli Iaşi, U Craiova), Sergiu Costin (fundaş central, 40 de ani – ex-Gloria Bistriţa, Oţelul Galaţi), etc, sau orădenii Sebastian Achim (fundaş, 33 de ani, ex-FC Bihor, Gloria Bistriţa, Petrolul Ploieşti, U Craiova) şi Lucian Todea (mijlocaş, ex- UTA, FC Bihor, Dinamo II).

Secundul lui Rădoi

De asemenea, echipa Danco Pro Bucureşti l-a avut pe banca tehnică pe antrenorul Adrian Boingiu, care a făcut parte din staff-ul lui Mirel Rădoi la turneul final al Campionatului European U21 din Italia şi San Marino. Boingiu a lucrat la loturile de juniori cu Claudiu Keşeru, Claudiu Micovschi, iar acum la U21 cu George Puşcaş. Cu Matache şi Pena printre titulari, Danco Pro s-a calificat de pe locul 2 din grupă în „sferturi”, unde a cedat cu 0-1 în faţa echipei Nova Vita Târgu Mureş.