Fostul preot de la Biserica cu Lună, condamnat la 9 ani de închisoare

„Au primit o pedeapsă de parcă ar fi fost acuzați de crimă. Nu am așteptat minuta, căci la 3 zile am atacat hotărârea instanței. Acuzarea a susținut că achizițiile sunt fictive, iar la dosar nu există nicio probă din care să rezulte că operațiunile au fost fictive. A existat o expertiză contabilă favorabilă clienților mei, în care experții au arătat că firma a înregistrat facturile, achizițiile și livrările. Deși nu am văzut încă motivarea, presupun că totul se va baza pe supoziții”, a declarat avocatul Bogdan Meșter, reprezentantul lui Pop și Kallos în proces.

Dosarul „Varadia Bussines” a fost înaintat instanței în iulie 2014. În același dosar, judecătorii Tribunalului Bihor, alături de preotul Ovidiu Pop, l-au condamnat și pe Kallos Lorand, tot la 9 ani de închisoare, pentru evaziune fiscală în formă agravată și în formă continuată. Totodată, societatea comercială patronată de cei doi – Varadia Bussines – a fost amendată cu suma de 300.000 de lei.

În aceeaşi cauză au mai fost judecați, pentru complicitate la evaziune, Tonţ Florin Ciprian, Şuteu Ioan Alin Dominico, Balog Timea Izabella, Naghi Adrian Romeo şi Urs Bela Gyorgy.

Facturi fictive

În sarcina inculpaţilor principali, Kallos Lorand şi Pop Ovidiu, s-a reţinut că în calitate de reprezentanţi ai SC Varadia Bussines SRL în perioada martie 2012 – martie 2014, ar fi înregistrat facturi fictive de achiziţie de la SRL-urile Parbor, Faraon, Jahim, Petymar Trade, Plant Angro şi Frigo Meat, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale acumulate în urma realizării unor operaţiuni comerciale de achiziţie mărfuri (carne) din spaţiul intracomunitar (Ungaria), mărfuri comercializate pe teritoriul României. Prejudiciul creat astfel bugetului de stat a fost estimat la 8.146.694 de lei.

Tonţ Florin este acuzat că, în calitate de angajat în cadrul SC Crisia Logistic, ar fi înlesnit săvârşirea de către reprezentanţii SC Varadia Bussines a infracţiunii de evaziune fiscală.

Din probatoriu reieșise faptul că, în calitate de angajat al SC Varadia Bussines, a transportat produse de carne din Ungaria, atât pentru SC Varadia Bussines, cât şi pentru SRL-urile menţionate mai sus.

Când cumpăra carne din Ungaria pentru Parbor, Faraon, Jahim, Petymar Trade, Plant Angro şi Frigo Meat, o transporta ori direct la clienţi, cărora le vindea direct de pe SC Varadia Bussines, deşi achiziţia din Ungaria se făcuse pe altă firmă, ori la sediul SC Varadia Bussines.

Plata mărfii în Ungaria se făcea cu preponderenţă în numerar şi prin bancă, iar banii pe care îi achita în numerar în Ungaria îi primea de la Pop Ovidiu şi Kallos Lorand, iar uneori şi de la numitul Urs Bela, iar pentru SC Frigo Meat primea banii pentru achiziţii de la Şuteu Ioan Alin Dominico.

Control

De asemenea, după cum procurorii au arătat, activitatea sa era dirijată de cei care conduc şi controlează activitatea evazionistă a SC Varadia Bussines. Faptul a fost rezultat și din conţinutul convorbirilor purtate de Tonţ Ciprian cu Pop Ovidiu şi Kallos.

În sarcina lui Şuteu Ioan Alin Dominico s-a reţinut complicitate la evaziune cu un prejudiciu de 512.170 lei, aferent tranzacţiilor efectuate prin intermediul SC Frigo Meat. Potrivit anchetatorilor, Şuteu ar fi dirijat activitatea administratorului de drept Crainic Sergiu şi ar fi finanţat activitatea societăţii.

Totodată, negocia preţul de vânzare cu reprezentanţii SC Varadia Bussines SRL (preţ de vânzare care era sub preţul de achiziţie din Ungaria) şi efectua plăţile pentru furnizorul din Ungaria.

Balog Timea Izabella, împuternicită să reprezinte SC Jahim SRL, este acuzată că ar fi înlesnit săvârşirea de către reprezentanţii SC Varadia Bussines, în anul 2013, a infracţiunii de evaziune fiscală. „În concret, numita Balog Timea Izabella a completat facturi fiscale emise de către SC Jahim SRL şi apoi a scos din conturile societăţii circa 1.100.000 de lei, sume de bani pe care le-a înmânat unor alte persoane.

Prejudiciu

La rândul său, Naghi Adrian Romeo, ca împuternicit al SC Parbor SRL, a scos din conturile societăţii circa 243.680 de lei, sume de bani pe care le-a înmânat unor alte persoane. Prejudiciul total estimat pe 30 aprilie 2014 de Direcţia de Combatere a Fraudelor Bihor, pentru SC Varadia Bussines, în urma relaţiilor comerciale cu SC Parbor SRL, este de 2.294.952 lei.

Urs Bela Gyorgy a răspuns penal ca împuternicit al SC Faraon şi SC Parbor SRL. În concret, procurorii au reclamat că Urs Bela a completat facturi fiscale şi apoi a scos din conturile societăţii circa 1,8 milioane lei, sume pe care le-a înmânat unor alte persoane. Prejudiciul total pentru SC Varadia Bussines în urma relaţiilor comerciale cu SC Faraon şi SC Parbor a fost stabilit la 7 milioane de lei.

5 complici, un singur închis

Dintre cele cinci persoane judecate pentru complicitate, doar Florin Tonț a primit condamnare la închisoare cu executare (6 ani). Ceilalți patru au primit pedepse cu suspendare (Urs şi Naghi – câte 3 ani de închisoare, Balog 2 ani de închisoare, iar Şuteu 1 an şi 4 luni de închisoare).

Sentința nu este definitivă, ea poate fi atacată cu apel. De altfel, Bogdan Meșter, avocatul preotului Pop și al lui Kallos Lorand, a spus că o va și ataca, fiindcă nu o consideră justă.

Dezbrăcat de sutană

De cum a aflat de situația preotului Pop, în mai 2014, Episcopia Ortodoxă a Oradiei a anunțat că preotul misionar Ovidiu Miron Pop a fost dezbrăcat de sutană.

„Preotul misionar Ovidiu Miron Pop a fost oprit total de la săvârşirea celor sfinte, pe întreaga durată a cercetărilor penale, urmând ca, în funcţie de rezultatul cercetărilor, să fie luate toate măsurile care se impun”, anunțase în mai 2014 Biroul de presă al Eparhiei Ortodoxe de Oradea.