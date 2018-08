Fotografiile unui orădean apar pe site-ul Vogue

Are un aer misterios, e foarte atent la cum se îmbracă, la cum arată, are ochiul format şi este atent la detalii. Cristian Ciote a terminat Liceul de Artă în Oradea, la arte plastice – design vestimentar. Acum este student la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, secţia foto-video. Anul trecut spunea: „Pentru mine arta fotografiei a ajuns un mod de viață, un mod de a vedea lumea cu ajutorul obiectivului. Deşi în liceu am studiat creaţie vestimentară, am hotărât să îmi continui studiile spre foto şi video. Pe viitor aș dori să îmbin aceste două moduri de exprimare, să aduc o viziune proprie atât în fotografie, cât și în modă”.

Fotografiile lui sunt misterioase, cu jocuri de lumini şi umbre. Oricine a auzit de celebra revistă de modă Vogue, înfiinţată în Statele Unite în 1892. Lui Cristian i-a atras atenţia faptul că Vogue Italia a înfiinţat o platformă PhotoVogue prin care ţi se oferă oportunitatea ca fotografiile care sunt acceptate să apară pe site-ul oficial Vogue. „Am aflat de această oportunitate cu mai bine de un an în urmă. Dar faptul că fotografiile din acea perioadă nu au fost acceptate, probabil din cauza faptului că încă nu aveam un stil foarte bine conturat, dar nici nu știam exact care este estetica pe care se bazează PhotoVogue, m-a făcut să renunţ o perioadă la a mai încărca fotografii pe site în speranţa de a fi acceptate”, spune Cristian. Fotografiile lui se pot vedea pe vogue.it.

Odată cu începerea facultăţii, Cristian Ciote s-a implicat în tot mai multe proiecte personale ce ţin de fotografie şi video, dar şi de colaborări cu diverşi designeri, precum Iulia Marinescu (Knitted Lullaby) sau Mimi Chipăilă, precum şi cu studenți de la fashion design. „2018 a fost anul în care am considerat că este timpul să îmi încerc din nou norocul cu Vogue, aşa că am început să încarc din nou fotografii, câteva dintre ele fiind acceptate, fotografii rezultate atât din colaborări, cât şi din proiecte personale”, spune Cristian.

GALERIE FOTO

Pe viitor îşi doreşte să îşi completeze portofoliul cu cât mai multe fotografii pe care să apară sigla Vogue, dar şi să se implice în cât mai multe colaborări, atât naţionale cât şi internaţionale, să îşi facă un renume în acest domeniu în care concurenţa este foarte mare şi fiecare fotograf încearcă să se facă remarcat prin viziune, stil şi creativitate.

Modelele care apar în fotografiile lui Cristian Ciote, acceptate să poarte sigla Vogue, sunt Ilinca Ghimbăşan, fiica actorilor Petre Ghimbăşan şi Corina Cernea, şi ea studentă la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, secţia Arte textile, şi Judita-Carla Judea, modelul Agenţiei Amalia Fashion Management, colegă cu Cristian la secţia Foto-Video. Pentru un tânăr artist ambiţios şi riguros ca şi el, chiar dacă e foarte mare concurenţa în domeniu, pare firesc ca peste câţiva ani să îi auzim numele în contextul unor evenimente de fashion de marcă. Baftă!