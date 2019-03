George Ardelean a câștigat Memorialul Dan Mihai Carțiș

Competiția a fost organizată de Asociația „Carțiș For Sport” (președinte Dan Cezar Carțiș) și maestrul FIDE Dan Raț, în parteneriat cu CSU Agora Oradea și Hotel Elite. Din punct de vedere calitativ, a fost cea mai spectaculoasă și mai reușită ediție.

După nouă runde intens disputate, clasamentul general a fost următorul: 1. Robin Dragomirescu, 2. Teodor Anton, 3.George Cătălin Ardelean, 4. Mihai Lucian Grünberg, toți cu câte 7 puncte acumulate. Spre deosebire de edițiile precedente, ierahia finală a fost stabilită în urma turneului Final Four, la care au lua parte primii patru clasați.

În urma disputării acestuia, pe primul loc s-a situat George Cătălin Ardelean (maestru internațional, SC Galați), care a intrat în posesia premiului de 900 lei. Locurile următoare au fost ocupate de Robin Dragomirescu (maestru internațional, CSC Ghiroda – Giarmata Vii) – locul 2; Mihai Lucian Grünberg (maestru internațional, CS Universiatea Agora) – locul 3, respectiv Teodor Anton (maestru internațional, CS Medicina Timișoara) – locul 4.

Au mai fost acordate premii la următoarele categorii de concurs:

ELO sub 2050: 1. Tudor Ursente; 2. Sandu Ungureanu; 3. Csilcsér László.

ELO sub 1900: 1. Debreceni Maté (Ungaria); 2. Alin Angheluș; 3. Cosmin Borodi

ELO sub 1750: 1. Filip Magold; 2. Alex Palii; 3. Szegedi Mátyás (Ungaria)

Juniori 16 ani: 1. Victor Magold; 2. Rareș Pragai; 3. Cristian Oltean

Feminin: Csonkics Tünde (Ungaria, mare maestră internațională)

Veterani: 1. Mozes Ervin; 2. Cristinel Sorbun; 3. Andrei Bartha

Arbitrajul a fost asigurat de maestrul FIDE Dan Raț.