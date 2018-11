US Palermo a ajuns astfel la 5 victorii, 3 remize şi o înfrângere, iar cu 18 puncte este pe locul 2 în Serie B, cu un punct mai puţin decât liderul Pescara, care are un meci în plus.

George Puşcaş a fost convocat de selecţionerul Cosmin Contra pentru dubla cu Lituania (17 noiembrie) şi Muntenegru (20 noiembrie) din Liga Naţiunilor.

VIDEO cu rezumatul meciului