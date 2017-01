Glasul Pământului pe ritmuri de jazz

„Viața se aseamănă mult cu jazzul… E cea mai bună când improvizezi”, spunea George Gershwin.

Zece artiști, zece concerte… Patru ani, patru elemente… Pământ, apă, foc, aer… În 2017, Posticum – al cărui nume a devenit sinonim cu jazz-ul în Oradea – lansează o nouă serie de concerte. Nu numai sub un nou nume, ci și cu noi protagoniști, un nou stil și o nouă filosofie. Posticum își fundamentează programele următorilor patru ani pe motivele celor patru elemente primordiale. Aceste elemente originare, ca simboluri ale forțelor care lucrează în abisurile naturii umane și astfel determină fundamental existența umană, pun în evidență eternul uman, ce se ridică deasupra tuturor factorilor ce ne despart de semenii noștri de orice fel. Posticum dedică anul 2017 Pământului. Șirul de concerte care începe pe 21 ianuarie îşi propune să facă auzite „glasurile Pământului”. Șirul de evenimente este conceput în așa fel încât melodiile interpretate să întrupeze în fraze muzicale experiențele și cugetările artiștilor referitoare la Pământ.

The Posticum Jazz 10

Seria, care poartă numele „The Posticum Jazz 10”, le oferă melomanilor, până în 21 mai 2017, zece concerte. Protagoniștii acestor adevărate happening-uri muzicale se vor sui pe scenă cu invitații aleși de ei. Artiștii invitați sunt: Gábor Juhász Trio, Linda Kovács și invitații, Béla Ágoston Trio (cu Ernő Zoltán Rubik și Balázs Bágyi), Baló István Trio (cu Máté Pozsár și Péter Ajtai), Mihály Dresch și invitații, Trio Squelini (Szabolcs Szőke, Dániel Váczi, Péter Szalai) & Ditta Rohmann, István Grencsó Duo (cu Barnabás Dukay), András Dés Trio, Zoltán Mizsei și invitații și, în fine, formația Papa Jazz. Detalii pe www.posticum.ro. Evenimentele se vor realiza cu sprijinul Fondului Cultural Național al Ungariei în cadrul Programului Tamás Cseh.

Renascentist al chitarei

Spectacolul susţinut de Juhász Gábor Trio sâmbătă, 21 ianuarie, între orele 18:00-20:00, deschide seria evenimentelor.

Chitaristul Gábor Juhász este probabil cel mai multilateral artist al instrumentului său în Ungaria, fiind capabil de o reținere meditativă, dar totodată și de o virtuozitate înflăcărată în interpretare. A avut mai multe apariții cu vedete de renume mondial (Palle Mikkelborg, Charlie Mariano, Archie Shepp – ca să amintim numai câteva exemple) și a jucat un rol-cheie într-o serie de orchestre maghiare diferite fundamental ca stil: Tin Tin, Off Course, Balázs Elemér Group, Mirrorworld. Gábor Juhász este un adevărat „renascentist” al chitarei, care se inspiră din întreaga moștenire muzicală luată în cel mai larg sens al cuvântului. Muzica interpretată de el se poate considera un experiment continuu. Tovarășul lui în această întreprindere este contrabasistul, compozitorul și orchestratorul Zoltán Kovács, membru în numeroase trupe, precum Smárton Trió, și în diferite ansambluri ale cântăreței Ági Szalóki. Celălalt membru al trioului Juhász este percuționistul György Jeszenszky, un muzician care are o înclinație spre formațiile cu caracter experimental. Jeszenszky acompaniază de obicei vedetele internaționale ale Budapest Jazz Club, reacționează cu o sensibilitate incredibilă la toate genurile jazzului și totodată este unul dintre percuționiștii favoriți ai cântăreței britanice Liane Carroll. Un bilet costă 15 lei.