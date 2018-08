Greva japoneza la Penitenciarul Oradea

Pentru exactitate, redam comunicatul de presa transmis in aceasta dimineata de catre sindicalistii protestatari de la Penitenciarul Oradea:

„Sindicatul Independent al Lucrătorilor din Penitenciarul Oradea 2012, sindicat afiliat la Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (F.S.A.N.P.), a început acțiuni de protest pe fondul lipsei de implicare a factorilor responsabili în rezolvarea problemelor sistemice al sistemului penitenciar românesc ( salarizare, deficit de personal, plata orelor suplimentare, stoparea împuternicirilor ilegale ).

Federația Sindicatelor din Administrația Natională a Penitenciarelor anunță că protestele angajaților din penitenciare continuă conform calendarului anunțat, în data de 10 august membrii de sindicat urmând a intra în grevă japoneză.

Sindicatul Independent al Lucrătorilor din Penitenciarul Oradea 2012 a notificat conducerea penitenciarului în legatură cu refuzul de a efectua ore suplimentare și a depus sesizări împotriva ordinelor și dispozițiilor ilegale în materia plății orelor suplimentare și a împuternicirilor ilegale.

Rezultatul precedentelor discuții cu ministrul Tudorel Toader și reprezentanții acestuia este doar o lista lunga de promisiuni nerespectate, ceea ce a și determinat declanșarea acțiunilor de protest, care vor continua până la rezolvarea problemelor sesizate și demiterea actualului ministru al Justiției.

Pe lista de revendicari sunt incluse:

• Condiții de lucru mai bune – ministrul Justitiei a promis acum 1 an standarde privind condițiile de lucru în penitenciare și un plan multianual de investiții, dar nu s-a ținut de cuvânt. În schimb, bugetul pentru investiții a fost redus la jumătate.

• Plata orelor suplimentare restante – în continuare sunt peste 1 milion de ore suplimentare restante neplătite. Ministrul Justiției s-a angajat acum 6 luni, ca reacție la refuzul unor colegi de a intra în serviciu, că acestea vor fi plătite, dar nu s-a ținut de cuvânt.

• Stoparea împuternicirilor ilegale – cerem reluarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor de top management și încetarea practicii de vasalizare prin împuterniciri, unele deja ilegale, prin depasirea limitei de 1 an permisă de lege. Chiar directorul general al ANP, Marian Dobrica, este de mai bine de 2 luni împuternicit ilegal.

• Eliminarea discriminărilor salariale – cerem aplicarea legii cadru a salarizării (Legea nr.153 / 2017 ) pentru personalul din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională începând cu luna octombrie 2018.

• Aprobarea Statutului polițistului de penitenciare – cerem ministerului justiției să includă și observațiile sindicatelor în proiectele transmise, prin forțarea procedurii de avizare, în Parlament.

• Incetarea abuzului asupra pensionarilor – cerem eliminarea din legislatie a scamatoriei legislative prin care, începând cu 15 septembrie 2017, au fost reduse cu peste 30%, prin ordonanță de urgență, pensiile angajaților din penitenciare, polițiștilor și militarilor.

• Plata integrală a orelor suplimentare curente – cerem ministrului justitiei să aplice corect prevederea legală obținută în Parlament de catre sindicate, referitor la plata orelor suplimentare, din ordinul acestuia (OMJ nr.2721/2018) fiind practic eliminate arbitrar de la plata peste 50% dintre orele suplimentare nerecuperate în termen de 60 de zile.

Calendarul actiunilor de protest va fi continuat după greva japoneza cu pichetări, proteste în stradă, acțiuni în justiție și plângeri penale.

10 august 2018 – Angajatii din penitenciare organizeaza greva japoneza.

19 august 2018 – Angajatii din penitenciare organizeaza greva prin exces de zel la accesul in penitenciare si in derularea altor activitati care, desi nu afecteaza drepturile detinutilor, pot duce la blocarea penitenciarelor.

27 august – 27 septembrie 2018 – Pichetarea penitenciarelor de catre 50 – 100 de angajati in uniforma. Calendarul exact urmeaza a fi anuntat in timp util.

01 – 10 septembrie 2018 – Depunerea unor actiuni in instanta si plangeri penale din partea tuturor sindicatelor membre.

03 octombrie 2018 – Miting in uniforma la Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor cu mars de protest intre cele doua institutii.

Incepand cu octombrie 2018 – Refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul necesar pentru desfasurarea in conditii de siguranta a misiunilor.

În același timp, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor continuă acțiunile în justiție împotriva ministrului justitiei, Tudorel Toader, si ale directorului general, Marian Dobrică, pentru abuz în serviciu în legatură cu semnarea unor ordine și decizii ilegale.”