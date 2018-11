Gunoi mai scump în Zona Metropolitană Oradea

„Pe 7 noiembrie vom solicita în ședința de Consiliu Local din Biharia creșterea taxei de gunoi, și pregătim documentele și pentru Sînmartin. Trebuie să ajustăm aceste taxe fiindcă a crescut salariul minim pe economie, iar prețul benzinei și prețul la halda ecologică crește anual”, a explicat directorul Reosal, după ce Asociația „Sântandrei Metropolitan Area”, prin vocea lui Carmen Lezeu, a contestat maniera în care aleșii locali, mai puțin trei dintre ei, au decis majorarea taxei de gunoi de la 18 la 25 lei pe lună. În baza unei solicitări făcute de Reosal, Primăria Sântandrei propunea pe ordinea de zi a Consiliului Local de miercuri creșterea tarifului Reosal de la 18 lei la 23 lei/lună pentru persoane fizice (creștere 27,7%) și cu 30% a tarifelor aplicate agenților economici, întreprinderilor individuale, PFA și persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale. „Aleșii din Sântandrei nu ne-au făcut nicio favoare, dar probabil au vrut să rezolve această problemă a taxei de gunoi în această ședință, pentru a nu fi nevoiți să o ajusteze, din nou, în ianuarie. În plus, inițial noi am fost solicitați să colectăm selectiv de la 800 de case, iar acum trebuie să colectăm de la 2.400 de case în toată comuna. Nu e totuna să colectezi în Oradea, sau să colectezi în mai multe localități aparținătoare”, explică directorul Camelia Lata.

Singurii consilieri care nu au votat propunerea au fost Ciprian Fechetea, Dănuț Torjoc și Roxana Lascu.

Ciprian Fechetea explica pe contul de socializare poziția sa: „Aș vrea să văd cum acționarii (primăriile) cer un plan de management și de eficientizare a societății. Reosal are același management de câțiva ani și e foarte simplu din partea lor doar să vină să ceară bani de la primării sau să mărească tariful, fără ca ei să facă ceva pentru îmbunătățirea/eficientizarea activității și serviciilor”.

Carmen Lezeu susținea că „decizia a fost luată, fără a se ține cont de argumentele tehnice pe bază legală pe care le-am prezentat în încercarea de a deschide o discuție pentru căutarea de soluții rezonabile”. Aceasta nu a uitat să le mulțumească membrilor USR Sântandrei, care au participat la ședință pentru a susține Asociația Sântandrei Metropolitan Area. Trebuie menționat că USR și-a făcut un obicei de a se poziționa în opoziție cu primarul Ioan Mărcuș, luând oarecum locul lăsat liber de Grecu, contestatarul de profesie al primarului liberal.

Un alt localnic, Mihai Durduc, e nemulțumit de calitatea serviciilor, sugerând în grupul din Sântandrei că se va adresa chiar Protecției Consumatorului, dacă nu se îmbunătățesc servicile. „Să zic că înțeleg scumpirea, datorită creșterilor de prețuri la carburant și salarii. Dar atunci oferă condiții! Tomberonul îi tot crăpat, dat fiind că îl am de când a venit această firmă în sat. Voi face o cerere și le trimit pe e-mail. Să am ceva la mână, vorba aia. Dacă nu se rezolvă, mă adresez OPC-ului, dacă o să rezolv ceva și cu ei”, scrie Mihai Durduc. Primarul Ioan Mărcuș explică faptul că majorarea de preț a fost operată ca urmare a faptului că Primăria nu mai poate suporta cheltuielile legate de subvenționarea acestui serviciu. Aproximativ 70.000 de lei e nivelul subvențiilor suportate din bugetul local pentru ridicarea gunoiului. Misiune imposibilă, bugetul local trebuind să susțină proiectele aflate în derulare, care necesită cofinanțare. Acestea au ca obiectiv creșterea nivelului de trai în comună și au ca scop construirea de blocuri, asfaltări de străzi și construcția unei grădinițe. Nu e prima dată când Sântandreiul e în centrul unei neînțelegeri pe tema colectării gunoiului. În urmă cu câțiva ani, Reosal a decis să introducă sacii gri, reclamând pierderi ca urmare a apariției unor saci sau butoaie pline doldora cu deşeuri, pentru care sătenii nu plăteau.

„Nu există un preț corect pentru gunoi!”

„Noi am majorat în urmă cu câteva luni, poate un an, la 16,50 lei pe gospodărie. Cred că Reosal ceruse atunci 18,00 lei. Nu există un preț unitar de colectare. Cum își face Reosal calculele probabil în funcție de cantitatea de gunoi, de câte ori trebuie să colecteze, dacă trebuie să colecteze în fiecare sat? Noi nu subvenționăm ca primărie aceste servicii, doar în situații punctuale. De exemplu, au fost zone în care s-au aruncat gunoaie ani de zile, am curățat zona și am igienizat-o. Era necesar să plătim noi acest serviciu, fiindcă nu mai aveam de la cine recupera”, spune primarul de Sânmartin, Cristian Laza.

Primarul de Oșorhei, Ioan Pop, consideră că fiecare om trebuie să plătească taxa după cantitatea de gunoi produsă, ceea ce acum nu este posibil, fiindcă operatorul regional nu dispune de mașini care să cântărească deșeurile.

„Cred că și noi vom scumpi taxa de gunoi. Cred că avem o solicitare de la Reosal în acest sens, dar încă nu am avut ședință de consiliu. Acum se plătește în funcție de câți membri sunt în familie. Cred că 23, 24 de lei e taxa acum. La noi se colectează selectiv în saci, în prima zi din lună. Nu cred că e scump la Oșorhei, din moment ce în oraș se plătește 30-40 de lei. Din perspectiva mea, oricum nu există un preț real al gunoiului în acest moment. Eu de multă vreme am reclamat această situație și am propus Reosal să cumpărăm trei mașini cu cântar, să i se cântărească omului cât gunoi are și să i se taie bon pe loc, în funcție de aceasta. Suntem cam 20 de primării în acest Reosal, cred că am putea cumpăra trei mașini care costă câte 100.000 de euro. Sunt însă primării care spun că nu au bani. Achiziționarea acestor mașini mi se pare singura modalitate de a pune punct discuțiilor pe seama gunoaielor. Niciodată nu știu cât gunoi e într-o mașină, îmi comunică doar că a fost atâta la descărcare. O tonă în plus sau în minus înseamnă niște bani”, spune primarul de Oșorhei, Pop Ioan. La Borș, gunoiul se colectează selectiv, flacoanele și hârtia se pun în saci care sunt ridicați o dată la două săptămâni. „Gunoiul menajer se ridică săptămânal. Noi nu prea am subvenționat acest serviciu. De 10 ani, bilanțul a fost pozitiv. Dar de un lucru trebuie să se țină cont: faptul că prețul pentru acest serviciu e în funcție și de transport, în sensul că nu e totuna că transportă de la noi din Borș până la groapa din Episcopia, adică 3-4 kilometri, sau transportă de la Sântandrei, traversând orașul”, explică primarul de Borș, Batori Geza. melia Lata.

