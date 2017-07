Imagini spectaculoase! Orădeanul Zoltan Boroș a filmat „regina furtunilor”

Acum câteva zile, lângă Salonta, a trecut o furtună violentă denumită supercelula, care este un nor de furtuna cu rotatie. Acest tip de furtună se numește regina furtunilor, pentru că este cel mai spectaculos dintre toate tipurile de furtuni. Celula a parcurs aproape 300 km, din care vreo 100 km la noi în țară. „Eu am ieșit la un strormchasing (vânătotare de furtuni), la vecinii noștri unguri și acolo am interceptat celula”, precizează Zoltan Boroș.

În aceste supercelule apar în condiții specifice și tornadele. Totodată, acest nor uriaș poate genera vijelii de peste 100 km/h și grindină de 3-5 cm. O astfel de supercelulă a făcut ravagii și în Aleșd săptămâna trecută! Grindină cât oul în Aleșd.